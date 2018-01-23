委內瑞拉石油幣不被看好的三個理由

滙通網 22 日報導，委內瑞拉兩位數的通貨膨脹率，內亂以及經濟崩塌的跡象足以令人唏噓。但委內瑞拉自有其一套，在這種環境下竟然看到了希望，而它的希望就是加密貨幣。 現在的問題是，它需要說服本國的公民以及其他國家的公民來購買本國發行的「石油幣」。但是實際情況是， 「 石油幣 」 想讓投資人買單恐怕不容易。

石油幣加密貨幣屬性受到質疑

報導提到，本月早些時候，委內瑞拉總統馬杜羅表示，政府計劃將在 「 石油幣 」 上投入近 60 億美元的資金，而 「 石油幣 」 這個加密貨幣將以其龐大的石油儲備作為支撐。上周，委內瑞拉派出了一個高級代表團前往卡塔爾，以望能獲得投資。

然而，委內瑞拉的這一計劃立即遭到了抵制，其中就包括委內瑞拉反對派控制的國會。其在近兩周前宣布該國家發行的 「 石油幣 」 是非法的。美國財政部也反對 「 石油幣 」 的發行。上周，一位財政部發言人對外媒表示， 「 石油幣 」 可能會違反對其的制裁，並幫助「支撐」四面楚歌的馬杜羅政府。

事實上，委內瑞拉試圖通過這種方式拯救其快要崩塌的經濟令一些人感到費解。而許多投資者認為，這個「羽翼未豐」的「 石油幣 」 應該無法解決委內瑞拉當前所面臨的危機。

TCW 新興市場集團的拉丁美洲的主權分析師 Mauro Roca 表示：「石油幣並不是一種加密貨幣，它更像是一個有石油儲備支持的國家所打的借據。 Mauro Roca 表示，面對惡性通貨膨脹和數百億美元的債務， 「 該國在石油開採方面存在嚴重的問題，所以這些借據很難保留很多價值。鑒於當前的宏觀經濟背景，石油幣不太可能會解決什麽關鍵性的問題。 」

對於 Mauro Roca 的觀點，其他分析師也表示贊成。他們認為，即使不說全部，應該大部分投資者都不會接受石油幣的加密貨幣屬性。 國際諮詢公司 Control Risks 副董事 Raul Gallegos 表示： 「 這種虛構的貨幣充當現金應該不太可能被任何公司或銀行所接受 。」

Raul Gallegos 在其最近的一篇名叫 「 原油國家 」 的文章中詳細的描述了委內瑞拉是如何不恰當的管理其石油財富的。他對外媒表示，石油幣可能會成為一種工具，用來將現金秘密地從崩潰的經濟體中轉移出去，並將其轉化為外幣，他更認為石油幣將成為一種洗錢工具。

委內瑞拉的現狀令投資者避而遠之

不管委內瑞拉能否掀起一波加密貨幣浪潮，其國內的惡性循環仍在繼續。 據估計，2017 年委內瑞拉的通貨膨脹率高達 2700% (因政府已不再公布官方數字了)。根據牛津經濟研究所 (Oxford Economics) 收集到的數據，2017 年該國的國內生產總值縮水了 7.6%，而目前也看不出有任何改善的跡象。

Raul Gallegos 表示，食品，醫藥和消費品嚴重短缺，導致一些委內瑞拉人在垃圾堆裏找食物，一些人饑餓而死，而有些人卻死於一些基本的和可根治的疾病。這樣看來，投資者對這個國家感到恐懼，選擇避而遠之也不是沒有原因的。

委國石油產量不斷縮水，以石油儲備為支撐的 「 石油幣 」 前景堪憂

Mauro Roca 表示，物價不斷上漲，目前還不清楚馬杜羅政府將如何應對惡性通貨膨脹，而惡性通貨膨脹通常會加速政治衰退，甚至淪落到邊緣化的境地。

外界普遍預計馬杜羅 2018 年將競選連任，而且很有可能在有爭議的情況下獲勝。然而，隨著委內瑞拉的石油產量繼續下降，甚至可能在油價接近三年高位的情況下進一步跳水，他的政府將在 2019 年陷入掙扎。

Raul Gallegos 對外媒表示， 「 即使石油價格正在上漲，委內瑞拉政府也不會從中獲益。 」Raul Gallegos 進一步說明，給馬杜羅政府提供援助的俄羅斯，將可能繼續在經濟上支持委內瑞拉，以期能在委內瑞拉主要石油企業獲益更多。

但是，委內瑞拉的經濟前景料將繼續惡化，那麽它最終可能被迫宣布債務違約。 然而本身 「 石油幣 」 就是打著有石油儲備為支撐的名號，現在委內瑞拉的石油產量並沒有保障，那麽 「 石油幣 」 想要有好的發展怕是「癡人說夢」了。