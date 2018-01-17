加密貨幣雖夯 不過投資委內瑞拉石油幣將踩到川普大地雷

新浪科技今 (17) 日援引路透社報導， 美國財政部於周二向投資者發出警告，委內瑞拉政府發行的加密貨幣 「 石油幣」（petro）可能會違反對該國的制裁政策，從而給投資者帶來傷害。

委內瑞拉總統尼古拉斯 · 馬杜羅（Nicolas Maduro）本月表示該國將會發行 1 億枚名為「石油幣」的虛擬貨幣，每枚價值與一桶石油價格相同，該國推出加密貨幣的部分原因，在於希望以此手段來打破來自美國的金融封鎖。

綜合香港 01、新浪科技報導， Nicolas Maduro 強調，「石油幣」是第一個由主權國家發行並具有自然資源作為支撐的加密虛擬貨幣，將被用來進行國際支付，成為委內瑞拉在國際上融資的一種新方式。「石油幣」的首次發行將由虛擬貨幣交易所承擔，目前該交易所正在試運行中。

這一虛擬貨幣將幫助委內瑞拉渡過目前的經濟困難，打破美國的金融封鎖。 目前，委內瑞拉正在經歷嚴重的通貨膨脹，該國的傳統貨幣強勢玻利瓦爾與美元的匯率跌到了歷史最低點。

Nicolas Maduro 希望能夠複製比特幣等加密貨幣的成功，讓委內瑞拉擁有自己的加密貨幣。該國總統歡迎全世界的投資者來投資「石油幣」。

他日前曾表示，每一枚 「石油幣」 的價格相當於一桶委內瑞拉原油，據悉，上周該國一桶石油的平均價格為 60.4 美元左右。這意味著，1 億 「石油幣」 的總價值為 60 億美元以上，然而， Nicolas Maduro 沒有透露這個機制究竟如何運作。有批評人士說，政府已經浪費了長達十年的石油繁榮的財富，沒有進行任何改革，這個奇怪的想法注定會失敗。

委內瑞拉推動石油幣的加密貨幣 專家看法？

不光指有美國財政部提出警告，中國新聞網援引 《國際金融報》 日前報導， 在委內瑞拉國民大會上，立法委員豪爾赫 · 米蘭 (Jorge Millan) 表示，石油幣不是加密貨幣，而是對委內瑞拉石油的遠期出售。 立法者還警告投資者說，一旦 2018 年總統選舉 Nicolas Maduro 不再當選，石油幣將被視為無效。他們補充說，石油問題違反了立法機構批准借貸的憲法規定。

著名經濟學家宋清輝表示，「委內瑞拉國會宣布發行石油幣違法，可能源於內部的政治鬥爭。發行石油幣需要國會的批准，否則就是無效的。」

俄勒岡大學金融教授史蒂芬 · 麥肯 (Stephen McKeon) 指出，由於缺乏相關法規並且石油產量在下降，委內瑞拉的這種做法存在很多風險。石油幣將遇到的一個主要問題是，它是否可以進行實物交割，實現變現。麥肯指出，如果委內瑞拉沒能交付石油，那麼持有人的追索權怎麼辦?

威普羅公司 (Wipro) 的區塊鏈合作夥伴 Joshua Satten 認為，委內瑞拉試圖實現的是「一種繞開全球金融體系的數位化易貨系統，這有點可怕，令人擔心」。