廣告營收前景火爆 小摩：亞馬遜市值將上看1兆美元

摩根大通 (J.P. Morgan) 的分析師認為，由於線上廣告事業體營收看漲，亞馬遜 (AMZN-US) 今年有望成為 1 兆美元市值的公司，重申對其「優於大盤」的評級，並上調目標價格，執行長貝佐斯身價可能進一步提升。

摩根大通的分析師 Doug Anmuth 週三 (10 日) 報告中指出：「我們相信亞馬遜有潛力成為市值 1 兆美元的公司，因為它們在電子商務以及雲端服務上屬於先行者，而亞馬遜投資在潛力有成長性的事業體部份，比其他公司都來得多。」

Anmuth 將亞馬遜的目標價格從每股 1375 美元提升至 1385 美元，約比週三收盤價每股 1254.33 美元高出 10%。

亞馬遜股價日線走勢圖

分析師指出，亞馬遜目前在美國的線上廣告市場僅有 10% 市占率，不同於它們在電子商務市場的 42% 市占率統治力，Facebook(FB-US) 和 Google(GOOGL-US) 目前仍屬於線上廣告的領先者 (不包含中國市場)。

但 Anmuth 認為，亞馬遜在線上廣告部份，還大有可為，他說：「我們相信廣告商和廣告代理商，會很歡迎第三位數位競爭者加入，在我們看來，亞馬遜是最好的選項，它們已有的市場中客戶數、公司規模、豐富的資料庫、購物歷史數據、有程式端的能力、以及在智慧型音響發展上有領先的市占率。」

根據摩根大通分析，廣告營收約占亞馬遜「其他營收」類別一半以上，而在過去幾季的成長約為 60%，廣告屬於高毛利的市場，所以未來此類別的毛利應會持續上升，分析師預測，2018 年亞馬遜的廣告營收，有機會上看 45 億美元。

Anmuth 寫道：「我們預期亞馬遜的廣告營收，在未來幾年會大幅成長，在 2019 年達到 66 億美元營收的規模，2017 年至 20019 年的年複合成長率 (CAGR) 為 55%。」