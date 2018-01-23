日本3/4企業預期經濟成長至少再一年 市場預期更樂觀

路透社一月份調查，近 3/4 日本企業預期經濟至少再持續成長一年，但市場顯然更樂觀。

至 9 月底止，日本已經連續 7 季經濟擴張，創下自 1994 年以來最長期成長記錄。日股也創下 26 年來最高價位，同時季度數據也顯示企業獲利接近史上最高水準。

但幾乎半數的企業預期，明年中期時經濟將停止擴張，且預期 2019 年底經濟將停止擴張的比例上升至 71%。日本經濟未來成長障礙包括：消費稅預計調升、與 2020 年東京奧運相關的公共工程支出漸漸下降，以及勞力短缺的情形更嚴重。

此外，日本前景還有一些關注要點。多數企業不認為目前的復甦能自主持續下去，而是仰賴奧運相關的支出，近期內這樣的成長也不可能轉為有持續性的動力。企業也不認為今年通縮是決定性的告終。

一位汽車產業相關企業管理人表示，「奧運相關的需求終究會結束，接著我們會因為消費稅上升而短暫停滯。」他預期 2019 年中期經濟就會停止成長。

經濟學家比企業更樂觀

路透社 12 月調查顯示，在 33 位受訪經濟學家中，有 20 位預期日本經濟成長會持續至 2020 年底或甚至更久，另外 11 位預期 2019 年下半年會停止成長，只有 2 位認為 2019 年上半年就會停止成長。

野村證券資深經濟學家 Masaki Kuwahara 表示，「日本企業可能認為目前的成長只是循環之一，這不代表就是能自主持續的成長或者確定掙脫通縮。通縮的思想根深蒂固，尤其是服務業中更明顯。」

自 2013 年 4 月日本央行開始大規模印鈔以來，日本僅有溫和的通膨，去年 1 至 11 月核心消費者物價只上升 0.9%，連「安倍經濟學設」框架下設定的通膨目標一半都不到。

在該份調查中，僅有 14% 企業相信日本已經脫離通縮，約莫 40% 企業認為未來不久就又會出現通縮，雖然這比例仍佔多數，但至少與 2016 年的調查相比下降許多，當時給予類似答覆的企業比例接近 70%。

針對企業期望央行貨幣政策應導向什麼方向，僅有 6% 企業希望可擴大 QE，其他企業則希望維持政策或者慢慢讓 QE 退場。

針對 BOJ 是否應維持負利率，企業正反想法五五波。

2/3 企業希望日本央行長黑田東彥能續任 (黑田今年 4 月將滿 5 年任期)，主張政策延續性，黑田開啟 QE 就應該由他負責引導退場。