農曆年前需求轉弱 太陽能矽晶圓、電池跌價壓力浮現

終端需求明顯轉淡，太陽能多晶矽晶圓報價每片下跌 0.05 元人民幣，部份多晶矽廠可能在 1 月下旬調降價格，模組廠開始停止採購電池，加上與單晶電池價差縮小，1 月多晶太陽能電池爆發跌價潮，鑽石線切割多晶電池每瓦價格下跌到 1.58-1.62 元人民幣，Energy Trend 預期，農曆年前太陽能模組仍會維持緩降的態勢，年後因為大型專案的啟動價格止穩。太陽能多晶矽晶圓需求轉弱，每片報價下跌 0.05 元人民幣，鑽石線矽晶圓的主流價格每片報價 4.4-4.55 元人民幣；整體來說，多、單晶矽晶圓價差再次擴大。



下游模組廠開始停止採購電池，單晶電池片的價格進逼，導致多晶電池片在 1 月市況不佳的氣氛下爆發跌價潮，本周鑽石線切割多晶電池每瓦價格降至 1.58-1.62 元人民幣，單晶電池每瓦仍維持 1.62-1.66 元人民幣，單晶電池片需求略有回暖，是否要跟進走跌，端視各家廠商的策略而定。



一線模組廠靠著排單與海外需求仍有不錯的產能利用率，不過整體需求轉淡中，主要 1 月中國大陸需求明顯下降，去年底遞延分散式光伏需求均已完成，第一季的主力市場印度因為貿易事件不確定性升高，模組廠會先砍電池採購單，終端市場需求轉弱的氛圍向上游供應鏈傳導，形成價格壓力。



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