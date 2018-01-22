〈鉅亨觀點〉榮剛公司派辭董事未中止經營權 市場派股臨會將是決勝點

特殊鋼廠榮剛 (5009-TW) 經營權大戰打得正火熱，正當市場都在觀望，公司派與市場派分別召開的股東臨時會，哪一方才能取得主導權，代表公司派的董事長陳興時突然丟出聯手 3 董 1 獨董共同辭任，引發市場震撼，產業人士解讀，明 (22) 日市場派股臨會，將是真正決勝點。

產業人士指出，公司派一口氣出現 3 董 1 獨董宣布辭任，只是宣布明天公司派召開的股東臨時會將以流會作收，畢竟以今天公司透露的持股狀況來看，市場派所持有股數已足以讓會議成立，換言之，如果公司派還是堅持召開，最後只是讓市場派以接近 60% 的股權，在董事改選議案，有機會全部囊括包括 6 席董事及 3 席獨董的所有董事席次。

因此，公司派現在宣布辭任，可以解讀公司派已放棄自行召開的股東臨時會，將全力在市場派召開的股東臨時會上做最後一搏。接下來就看公司派能夠取得多少董事席次，根據規定，部分議案討論最後還是需要 3 分之 2 的董事同意，換言之，如果公司派透過投票技巧，取得 4 席以上董事席次，榮剛未來經營恐怕還是前途多舛。

以榮剛在台灣甚至全球的特殊鋼產業地位，一旦營運因為高層相互置肘，相信都不是大家所樂見，未來榮剛是否真能如董事長陳興時所說的，讓新的經營團隊認真地經營公司，就看雙方的智慧了。