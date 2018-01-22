〈台幣戰29元關卡〉最快本周見28字頭？美元定存到期靠2招避匯損

新台幣對美元節節升高，倘若投資人大買去年銀行所推出的高利美元定存，面臨即將到期而需換回新台幣的壓力，就可能陷入「賺的利差還不夠賠匯差」的窘境，對此，台新銀行首席外匯策略師陳有忠建議，有 2 招可以保住價值，規避掉立即出現的匯損壓力。

新台幣今 (22) 日在亞幣全貶情形下，央行出手阻升，但匯銀人士還是認為，在熱錢不斷測試央行底線影響下，新台幣最快本周仍可能會見到「28」字頭。

匯銀人士表示，央行總裁彭淮南將於今年 2 月 25 日卸任，看準「後彭淮南時代」的來臨，國際炒匯資金不斷湧入測試新總裁底線，企圖挑戰沒有彭淮南坐鎮的台灣金融市場會怎樣。

匯銀人士指出，新台幣今日盤中觸及 29.2 元，已突破 2013 年 2 月 29.285 元以來新高，再接下來就是 2013 年 1 月底的 28.928 元高點，只要熱錢持續挑戰，不排除本周就有機會測此高點，見到「28」字頭高價位。

匯銀人士認為，美國新任 Fed 主席鮑爾將於 2 月上任，美元近期也頻頻走弱測試美國 Fed 底線，美元走弱，伴隨台灣央行也有彭淮南退休效應，引發熱錢頻頻叩關台幣，新台幣除挑戰「28」字頭，若升勢不止，不排除在彭淮南退休前後，新台幣就會測到「彭淮南防線」，也就是 28.50 元，甚至挑戰彭淮南任內 2011 年 5 月的最高價 28.476 元。

新台幣今日一度連闖 29.4 元、29.3 元關卡，面對新台幣不斷強勢叩關，大買去年銀行所推出的高利美元定存的投資人，如果現在高利美元定存到期換回新台幣，利息錢可能還不夠賠匯損，到底該如何規避匯損。

陳有忠建議，以資產配置角度來看，建議存款資產中，美元和非美貨幣能一半一半，利用美元、非美貨幣相互避險，這樣就不怕匯率大幅波動，因此，如果美元部位低的投資人，這時千萬不要換回新台幣，建議可以直接用美元去買以美元計價的基金或美元保單，或是延長美元高利存款，逢低持續攤平續買美元。

若是美元部位已高的投資人，則可以減碼美元，改持紐澳等外幣，這 2 種方法都有助避開匯損。