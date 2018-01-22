全球人壽「因為愛 萬人瑜珈」 揪民眾一起愛運動

全球人壽秉持著「因為愛 責任在」的品牌精神，持續打造「一份公益，多方得利」的公益善循環模式，落實企業社會責任。今年特別結合公益、健康及金氏世界紀錄等 3 大元素，舉辦全球人壽「因為愛 萬人瑜珈」活動，將於 4 月 29 日上午 9 點於中正紀念堂兩廳院廣場登場，即日起開始接受早鳥報名；活動報名費將部份捐助予「忠義基金會」，關懷幫助失依孩童教育及成長，也邀請民眾以愛為幸福出發點，攜手打造更完善的社會福利服務，為這些孩童創造有愛有溫暖的童年時光。

全球人壽「因為愛 萬人瑜珈」活動，熱情邀請所有瑜珈愛好者帶著父母、親子、朋友一起參與，活動中更規劃挑戰金氏世界紀錄，在做公益的同時也能留下永恆的回憶，攜家帶眷一起用愛締造幸福的世界紀錄；報名者除了可獲得 easyoga 活動紀念瑜珈服外，更增設早鳥優惠報名，限定 3000 名，2 月 21 日前報名者可獲加碼贈送早鳥專屬好禮 - 費思特 SPA 能量舒壓體驗券；完賽者則可獲得 easyoga 輕量專業瑜珈墊、璀莉緹零酸痛有機複方按摩油… 等高級完賽禮。全球人壽表示，本次活動邀請藝人劉真擔任活動愛心大使，希望透過愛心大使的號召力，吸引更多民眾攜手實踐全球人壽「因為愛 責任在」的品牌精神。

全球人壽提醒民眾，全球人壽「因為愛 萬人瑜珈」早鳥報名時間於即日起至 2 月 21 日止，一般報名時間為 2 月 22 日至 4 月 8 日止，另有四人行團體票可邀請家人朋友一起共襄盛舉，報名相關資訊請上活動網頁（https://goo.gl/wijJMP）查詢。

全球人壽多年來致力於將運動結合公益，從海內外棒球賽事到路跑，這次更延伸到不分性別、老少咸宜的萬人瑜珈，就是期盼以運動方式呼籲民眾愛護健康的同時，也能帶動做公益的愛心，關懷社會弱勢，持續將「愛與責任」散播至社會每個角落，全心照顧需要的人，發揮企業社會責任最大價值，延伸保險的核心精神，將保戶的肯定，進一步為愛台灣挹注更多幸福能量，成為善循環的起點，盼望不僅全球人壽的保戶能擁有全球人壽的用心照顧與守護，也希望能協助失依兒找到安定、溫暖的家，讓失去關懷的孩子因為愛重拾長大的希望。