多頭氣勢強 台股上周吸金近13億美元 居亞股之冠

亞股多頭欣欣向榮，上周外資對亞股再度全面買超，推升亞洲股市周線上揚，其中外資買超台股高達 12.88 億美元，居亞股之冠，且為 2017 年 3 月 13 日當周以來，近 44 周來最高金額，帶動台股指數站穩 11000 點之上。

摩根亞太入息基金經理人羅傑瑞 (Jeffrey Roskell) 指出，外資今年買超亞洲市場，主要是著眼於企業獲利與基本面成長，根據亞洲各國發布的經濟數據，包括台灣出口連 15 紅、韓國 2017 年出口創歷史新高、中國上周公布 2017 年 GDP 增幅達 6.9%，超出目標值 6.5%，為 2010 年來首度回升。

羅傑瑞 (Jeffrey Roskell) 說明，就企業獲利方面來看，可看見亞洲企業獲利成長趨勢強勁的表現，據統計，2018 年亞洲企業預估每股純益 (EPS) 已連續 19 個月獲得上調，且純益獲調升的企業家數，是 7 年來首度超越下調家數，其中又以循環消費、醫療保健與資訊科技等新經濟板塊動能最為強勁。

羅傑瑞 (Jeffrey Roskell) 表示，除亞洲市場本身爭氣，搭配全球投資氣氛好轉，美股續揚等利多，進一步帶動亞洲市場揚升，推升亞股與港股突破 10 年區間，同步刷新歷史新高，台股也改寫近 28 年新高，在近期資金出現健康輪動之下，預期今年亞股漲勢仍可期待。