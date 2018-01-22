留住國內充沛資金 金管會擬提案 長期買台股基金可減稅

金管會主委顧立雄今 (22) 日表示，為了留住國內充沛資金，來進行資產管理，不要流到外國人的手上，金管會擬提案長期投資台股基金可減稅。

金管會先前示警，認為台灣年輕人不理財投資是危機；投信投顧公會首次於各大專院校進行投資模擬競賽，鼓勵年輕學子藉由模擬競賽體驗基金操作，結果於今天揭曉。

投信投顧公會理事長張錫表示，此次競賽活動極富有教育意義，2 個月的競賽期間，恰巧遇到去年 11 月底、12 月初的台股、亞股以及新興市場震盪，也讓參賽同學學習到「風險管理」的一課。除了讓學生有操作基金的實務經驗，透過業師的分享，對於產業的發展亦富傳承意義。更重要的是，在競賽期間也看到很多具有潛質且有興趣朝向資產管理業界發展的年輕人，有望形成一個投信投顧業界的人才庫，為產學搭建一座橋樑。

金管會主委顧立雄表示，金管會針對台灣國內資產管理產業，是以建立大中華投資管理專家為目標，並藉由擴展國人理財服務規模，進一步提升國內資產管理產業的競爭力，建立大中華投資優勢。蔡英文總統相當關心國內資產管理人才的培育，也期望透過這樣的活動，深耕台灣資產管理人才，留住國內充沛的資金。

為了留住國內充沛資金，顧立雄擬提案長期投資台股基金可減稅，納入「個人儲蓄投資扣除額 27 萬元」內，據金管會的版本，個人投資台股基金滿五年者，每年可扣抵最高 24000 元，初步規畫至少可以吸引增加 200 萬年輕台股基金投資人，雖然可能因此減少相關稅收近 60 億元，但可因此增加近 200 億元證交所收，預計在 3 月的立法院新會期提案。