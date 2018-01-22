〈中華電尾牙〉席開101桌520個獎項 鄭優高歌開場 今年營收、獲利續成長

中華電 (2412-TW) 年終感恩會今 (22) 日登場，席開 101 桌，參與員工 890 人，共有超過 520 個獎項，最大獎為 iPhoneX 256G 手機，董事長鄭優優強調，面對市場激烈競爭，今年全力衝刺行動業務、MOD 及企客等 3 項重點業務，持續創造營收和獲利成長；他更高唱「今年一定會好過」，帶動現場熱烈氣氛。

鄭優表示，面對大環境的改變，來自同業和 OTT 跨業、跨境的競爭，去年仍維持不錯的營運績效，每股純益自結 5.01 元，優於財測目標、MOD 客戶數超過 160 萬、行動服務品質持續提升。

他強調，這些都是同仁共同努力成果，也是後續發展重要基礎，面對更加嚴峻的競爭環境，有信心也準備好隨時因應大環境挑戰，日前推出 IoT 大平台及成立資安子公司，就是快速回應市場需求的作為。

鄭優說，邁向 2018 年，將積極參與政府推動數位台灣創新經濟政策、前瞻基礎建設及亞洲 • 矽谷等計畫，包括智慧城鄉及物聯網等；透過中華電基礎網路，將有助加速國內數位匯流及電信創新服務的發展。

中華電今日下午同時發表 10 年來領先推動企業社會責任 (CSR) 的成果，強調在經濟面、環境面及社會面等面向充分兼顧企業經營永續發展、符合國際環保趨勢、實質幫助弱勢族群，期許未來 10 年，透過推動「5I SDG」倡議，成為台灣數位包容領航員，達成「促進社會創新與資訊平權」及「實現數位人權與創新經濟雙贏」兩大願景。

中華電指出，經過 10 年的努力，充分運用核心技術、資源、能力與特色，推動眾多專案及活動幫助偏鄉及弱勢族群，總計投入逾 120 億元，落實回饋社會美意。

鄭優強調，在 CSR 作為 10 年領先後，今年將要推動「5I SDG」倡議，包括「I 程式」、「I 幫盲」、「I 分享」、「I 學習」、「I 節能」等再領先 10 年。