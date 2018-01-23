紐約匯市─美元小幅下滑 投資人等待政府關門發展

美元週一走低，美元兌英鎊與兌歐元小幅下滑。美國政府關門今日進入第三天，投資人觀望其發展。

追踪美元兌一籃六種貨幣走勢的美元指數下跌 0.1% 至 90.491。上週，該指數下跌 0.4%，連續第五週下跌。

歐元上漲至 1.2244 美元，紐約上週五尾盤報 1.2220。

英鎊上漲至 1.3924 美元，上週五尾盤報 1.3853。上週，英鎊上漲 1%。

美元小幅上揚至 110.82 日元，上週五尾盤報 110.79。投資人等待週二的日本央行會議，研判其貨幣政策。

北美自由貿易協定 (NAFTA) 下一回合談判在蒙特婁展開，加元兌美元小幅轉強。1 美元報 1.2458 加元，上週五尾盤報 1.2491。

投資人觀望美國政府關門的進一步發展，美元緩慢走低。美國政府關門已進入第三天，國會議員尚未能化解此一僵局。參院定於美東時間週一中午進行投票，讓政府獲得經費，可運作至 2 月 8 日，但預期可能無法過關。

日本央行與歐洲央行本週均將舉行政策會議。日本央行可能縮減購債，分析師密切觀望日本央行的政策措辭。歐洲央行的 12 月會議記錄顯示，2018 年將傾向鷹派立場，歐元因而走高。分析師將注意歐洲央行週四的前瞻指引是否改變。

分析師說，美國政府關門，美元並未受到壓力，可能是因投資人了解，過去政府關門並未對美國經濟或市場造成重大衝擊。只要經濟健康，股市上漲，Fed 於 3 月可能升息，投資人不宜賣出美元。