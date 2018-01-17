梁錦松：人民幣自由兌換勿太急 1秒內恐轉換成其他資產

繼德國央行宣佈將人民幣納入央行外匯儲備資產之後，比利時、西班牙和法國都表示將人民幣納入國家外匯儲備。其中，比利時央行自去年以來已經持有價值 2 億歐元 (2.445 億美元) 的人民幣儲備。

路透社引述比利時央行發言人表示，比國央行去年決定讓外匯儲備略微多元化一些，對中國人民幣投資 2 億歐元，對韓元投資 1 億歐元。另外，西班牙央行發言人昨天在電郵中表示，西班牙央行也在考慮持有人民幣資產，但該行未透露目前是否持有人民幣。

德國聯邦銀行董事會成員安德烈亞斯 ‧ 東布雷周一 (15 日) 在香港表示，繼歐洲央行去年 6 月宣佈增加等值 5 億歐元的人民幣外匯儲備後，德國央行也已在去年決定將人民幣資產納入外匯儲備。德國央行表示，鑒於人民幣在全球金融體系中日益重要，將人民幣資產納入外匯儲備是德國央行長期多元化戰略的一部分。

歐洲時間本周一，法國《回聲報》報，作為外匯儲備多元化的一部分，法國央行已經持有一些人民幣資產。

香港《文匯報》報導，香港南豐集團董事長兼行政總裁梁錦松昨 (16) 日出席亞洲金融論壇時表示，人民幣要進行國際化，但不能太快全面自由兌換，因為資金流動速度快，可能一秒內就能轉換成其他資產。他形容，人民幣未能自由兌換是防波堤，故長期存在離岸 (CNH) 及在岸人民幣 (CNY) 市場，對香港有利。

梁錦松建議研究在香港交易所發行以人民幣計價的股票及商品，以及發行人民幣計價債券；推出更多以人民幣計價的保險產品；以及通過證券化推出以人民幣計價的迷你零售投資產品。

中國金融 40 人論壇高級研究員管濤表示，匯改後由於外匯形勢變化，當局對跨境資本流動，跨境人民幣流通使用加強管理，可能對人民幣國際化會有一些負面影響。但實際情況是人民幣國際化以另外一種形式在穩步推進，中央加快中國內地金融市場對外開放佈局，加快債券市場的開放，境外持人民幣的資產創新高。

至於香港在人民幣國際化過程中一直扮演重要角色，仍然是重要的人民幣離岸中心。在下一步人民幣國際化過程中，香港可進一步增強跨境人民幣的計價功能及融資功能，進一步豐富人民幣利率和匯率產品；進一步促進內地與海外資金的融通。

昨天人民幣兌美元匯價續升。在岸市場人民幣兌美元即期收報 6.4366，較上日升 51 點子或 0.08%，創 2015 年 12 月 9 日以來新高，但升幅收窄，也未破周一盤中高點；中間價亦創 25 個月新高，報 6.4372，較周一升 202 點子或 0.31%。

《星島日報》引述交易員表示，近期人民幣走勢主要受美匯疲弱主導，鑑於美元弱勢難改，料人民幣易升難貶。

光大銀行香港分行金融市場部資金業務副主管顏劍文則表示，美國升息及稅改等均屬利多美元的潛在因素，故料美匯之後或會反彈，年中人民幣將有機會回調，全年徘徊於 6.4 至 6.8 區間內，年底見 6.6。