【安聯投信】美財報優於預期 美股大吸金創新高

企業財報優於預期，美股三大指數再創新高，S&P500 指數前周上漲 0.88%，道瓊工業指數同步上漲 1.08%，Nasdaq 指數則是上漲 1.04%。全球股市同步上漲帶動風險偏好，加上德國組閣有望，激勵道瓊歐盟 600 指數前周續漲 0.61%。而日本近期經濟面及資金面數據正向，儘管美元弱勢使日圓偏強，前周東證指數上漲 0.72%，日經 225 指數上漲 0.65%，與匯率表現脫鉤。新興股市則創下金融危機以來新高，MSCI 新興市場前周上漲 2.02%。據美銀美林引述 EPFR 統計至 1 月 17 日，美股成為吸金王，淨流入 66.64 億美元；全球新興市場自年初以來持續吸金，前周獲得淨流入 36.36 億美元，日股也獲得淨流入 36.07 億美元 (見表)。

在台股方面，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，台股連續三日收盤站上 11000 點關卡，從技術面角度來看，隨著指數位置持續創新高，在指標股表態領頭下，台股可望持續表現強勁。展望後市，他表示，目前支撐科技產業成長動能將不再侷限於市場對於智慧型手機的需求，而是逐步改由相關新科技應用擴及至生活其他領域的需求所帶動。除了持續瞄準具成長及產業趨勢利基，以及受惠新興科技應用的相關族群之外，投資人也可留意尋找低基期標的，如金融股和原物料等相關族群，掌握資金快速輪動的布局機會。

廖哲宏表示，隨著重量級法說登場，台股指標企業財報和展望均交出亮麗成績，盤勢快速反應利多，但部分關於手機需求等雜音似也逐步鈍化。此外，有鑑於國際油價走勢超過市場預期，這對塑化族群亦相對有利，加上殖利率題材，亦樂觀看待塑化股走勢，建議可將水泥、航運等類股列入觀察名單。

在美股部分，安聯收益成長基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）產品經理胡韡耀表示，美國企業財報優於預期，推升美股再創新高。而根據聯準會褐皮書顯示，大多數受訪者對 2018 年前景仍然樂觀，12 個聯儲轄區的經濟活動為適度至溫和的成長，大多數地區的勞動市場則持續吃緊，在某些情況下限制了經濟成長。報告中整體支持聯準會的 2018 年展望：經濟成長 2.5%，升息 3 次。

胡韡耀表示，美國政府於上周六正式進入部分停擺狀態，參議院民主黨人與少數共和黨人否決了眾議院通過的臨時支出法案，雙方之前未打破移民問題上的僵局。就過去 30 年的經驗來看，美國政府停擺對股市的影響非常小。不過仍可留意稍晚將進行的臨時開支法案投票表決結果，若順利通過，應可終止政府停擺的局面。惟若政府停擺的時間過長，即代表川普政策的推動與執行力受到考驗，也可能影響投資人對川普的信心。

展望後市，胡韡耀表示，美國企業財報表現良好，將可持續帶動美股表現。然而，位於高檔波動難免，為降低波動，建議投資人應透過以「收益」輔助「成長」的方式，投資於結合股債的收益成長組合，貼著美國大行情走。他說明，廣納債券、股息、資本利得等三大收益來源，能減少股票等成長型資產在市場震盪時的震盪幅度，一邊獲得收益一邊伺機而動，透過同時降低投資風險，追求收益目標與長期資本增值。

在日股部分，安聯四季成長組合基金人莊凱倫表示，日本近期經濟面及資金面數據正向， 2017 年 11 月核心機械訂單達到 8990 億日圓，創下 2008 年 6 月來新高，年增率 4.1%，遠優於市場預估，並高於上月的 2.3%。顯示官方鼓勵企業使用龐大現金部位、擴大資本支出，已逐漸獲得企業正面回應。而根據日本內閣府公佈的「日本經濟 2017～2018」報告，加薪對於擺脫通縮很重要，敦促產業界較以往更大力度提高基本工資。呼應先前首相安倍晉三要求企業在 2018 年春季勞資談判 (春鬥) 中，為勞工加薪 3% 。

在亞股部份，安聯亞洲動態策略經理人許志偉表示，泰國股市去年表現落後亞洲市場，但今年受到泰皇登基以及政策利多等因素，年初至今為東協國家中表現最佳，股市創新高。政策方面，近期調漲基本工資刺激消費，中長期則加強基礎建設投資，包括機場、海港和城際鐵路等大型項目。

在中國部分，許志偉表示，根據中國國家統計局的資料，2017 年全年經濟成長率 6.9%，高於市場預期的 6.8%，意味著中國經濟在過去 7 年以來首次增速。而 2017 年中國城鎮固定資產投資年增長 7.2%，略高於預期，但比前年回落 0.9 個百分點，增長動能主要來自基礎建設投資。

許志偉表示，展望今年，新興亞洲企業盈餘展望最佳，且估值具吸引力，經濟基本面良好，加上政局較穩定，成為最具吸引力的區域，包含中國、南韓、台灣與東南亞國家，都提供了誘人的投資機會。建議投資人以區域型基金布局，掌握各國家的成長機會，同時降低投資於單一國家的波動。

本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。基金投資無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，投資人須自負盈虧。基金投資可能產生的最大損失為全部本金。匯率變動可能影響基金之淨資產價值、申購價格或收益。基金因短期市場、利率或流動性等因素，波動度可能提高，投資人應選擇適合自身風險承受度之基金。PIMCO 系列基金持有衍生性商品之總部位，依愛爾蘭金融服務管理局的計算方法，可達基金淨資產價值之 100%，可能造成基金淨值高度波動及衍生其他風險。本基金 B 類型受益權單位將每月進行收益分配評估，決定應分配之收益金額，且分配金額若未達新台幣 300 元，除銀行特定金錢信託外，將轉入再投資。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，配息時應注意基金淨值之變動；基金淨值可能因市場因素而上下波動。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。現階段法令限制投資於中國大陸證券市場僅限掛牌上市之有價證券 (境外基金總金額不得超過基金淨資產價值 10%)，基金投資地區包含中國大陸及香港，可能因產業循環或非經濟因素導致價格劇烈波動，以及市場機制不如已開發市場健全，產生流動性不足風險，而使資產價值承受不同程度之影響，投資前請詳閱基金公開說明書有關投資風險之說明。新興市場證券之波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度通常低於已開發國家，可能影響本基金所投資地區之有價證券價格波動，而使資產價值受不同程度影響。配息型基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損，且進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。本公司於公司網站揭露各配息型基金近 12 個月內由本金支付配息之相關資料供查詢，投資人於申購時應謹慎考量。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。依基金投資標的風險屬性和投資地區市場狀況，由低至高編制為「RR1,RR2,RR3,RR4,RR5」五個風險收益等級。基金如投資於固定收益商品，其投資風險包括但不限於信用風險、利率風險、流動性風險及交易可能受限制之風險等。經濟環境及市況之改變亦可能影響前述風險程度，以致影響投資價值。一般而言，當名目利率走升時，固定收益投資工具(含空頭部位) 之價值可能下降，反之則可能上升。流動性風險則可能延後或限制交易之贖回或付款。本風險收益等級僅供投資人參考，不得作為投資唯一依據。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。