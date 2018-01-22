【富蘭克林華美投信】香港搶建 ｢亞洲生技那斯達克｣ 亞太醫療保健再迎利多題材

◆ 政策、資金、基本面匯聚 增持醫保資產正夯

香港恆生指數創新高，在 MSCI 助推下，國際資金以香港為進入中國跳板，推升港股表現。在一片資金浪潮中，港交所公布主板改革諮詢結果，計畫許可生物科技企業在無營利甚至是無收入的情況下掛牌，對生醫產業是非常重要的突破，若順利推展香港成為 ｢亞洲生技那斯達克｣吸引資金湧入，配合中國醫療改革成果，相關效應可望擴散至亞太區域，亞太醫療保健前景看好，今年起潛力可望逐漸爆發，現在增持相關資產正是時機。

港交所計畫許可未有盈餘或收入的生物科技行業掛牌，富蘭克林華美全球醫療保健基金經理人廖昌亮分析，未來只要有藥品在二期臨床療效性試驗以上、股東團隊中有資深投資人，以及市值約合新台幣 57 億元以上的生物科技企業，將可在港交所掛牌生技新藥類股，這對大中華乃至於亞太區域有顯著意義：如果這些生技新藥股能在自由金融環境的香港掛牌，好比小型生技股在美國那斯達克掛牌，可滿足資本市場籌資需求，對中國特色醫療產業發展十分有利。

廖昌亮強調，中國人口基數龐大，且老化速度加快，對醫療保健的需求孔急，因此近年大力推行醫療改革，讓法規、人才迅速與國際接軌，過程之中創造非常好的投資機會。從今年開始，國務院等級的政策會逐漸落實，更將反應於企業營收增長。在 MSCI 效應下，國際資金投資中國以大型醫療股為首要標的，香港布建 ｢亞洲生技那斯達克｣ 更將吸引資金浪潮湧進中小型新創生醫類股，看好良性互動可擴散至亞太區域，中國、香港、台灣甚至南韓，將在生醫領域互相拉抬，成為全球醫療保健投資焦點。

因此投資全球醫療保健，亞太區的動能不可忽視，廖昌亮表示，一般全球醫療保健型基金大多投資歐美大型生技製藥公司，這些企業確實不錯，但爆發性不如中小型企業，且未來幾年面臨新藥專利到期高峰，勢必影響營收，更值得注意的是，這些營收缺口多半被亞太新創學名藥公司占去，成為醫療保健產業發展動能。隨中、港、韓、台各擁題材，亞太是全球醫療保健最具潛力的重要區域，在產業可望大幅成長的關鍵時間點，建議持續增持相關資產，掌握亞太醫療保健向上的投資契機。

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