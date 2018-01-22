吉電股份(000875-CN)：預計2017年全年虧損3.35億至3.55億

吉電股份(000875-CN)1月22日發布業績預告，公司預計2017年1-12月歸屬上市公司股東的淨利潤-3.55億至-3.35億，同比變動-2830.77%至-2676.92%，預計實現歸屬于母公司淨利潤-33,500萬元至-35,500萬元，同比減利34,800萬元至36,800萬元。

報告期内，公司虧損的主要原因是火電燃料成本大幅上升。受煤炭市場供需關系的影響，燃料成本增支52,600萬元，影響火電板塊同比減利。公司轉型發展的業績支撐已經顯現，新能源板塊當期實現利潤31,500萬元，同比增利15,350萬元，有效遏制公司總體業績進一步下滑。在火電板塊同比減利52,500萬元的情況下，公司歸屬于母公司的淨利潤降幅控制在36,800萬元以内。公司將進一步加大轉型發展的步伐，加快推進産業布局調整，充分發揮新能源業績支撐作用。同時，火電板塊積極拓展熱力市場，加強生産經營管理，提質增效，增收節支，提升盈利能力。

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