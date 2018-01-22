台韓LCC首度聯手共用班號飛釜山、大邱

旅客赴韓將可更加便利，台灣虎航今（ 22 ）日與韓國籍德威航空宣布共用班號，初期將從桃園 - 大邱及桃園 - 釜山航線開始進行，旅客未來可在雙方官網上購買這 2 條航線機票。這也是台灣首次有 LCC 與外籍航空公司共用班號。

德威航空成立於 2010 年，是韓國低成本航空之一，目前共有 4 個國內航點、 21 個國際航點，其中飛台灣的航點包含松山 - 金浦、桃園 - 大邱、台中 - 仁川及高雄 - 仁川。台灣虎航目前有 15 個航點、 20 條航線，台韓之間則有桃園 - 大邱、桃園 - 釜山及桃園 - 濟州島。

未來雙方合作，初期將從桃園 - 大邱及桃園 - 釜山 2 條航線開始共用班號，由於德威航空目前沒有營運台灣與釜山間的往返航班，藉由共用桃園 - 釜山航線班號的方式，將台韓航網布局更全面，也可鼓勵韓國旅客來台後再藉由台灣虎航延伸至其它航點。



▲旅客未來可在雙方官網上購買桃園 - 大邱及桃園 - 釜山機票，對航空公司來說也能提供更密集的航班。（圖／台灣虎航）

台灣虎航董事長張鴻鐘表示，期待能藉由與德威航空的合作，提升韓國人來台意願，同時提供台灣旅客更多商品選擇。 LCC 互相共用班號作法在國際上很常見，可擴大航網及市場，目前唯一缺少的航點就是韓國首爾，盼未來有機會跟其他航空公司合作共用班號。

共用班號（ Codeshare ）是航空公司相當常見的營運方式，由 2 家甚至多家以上的航空公司共同經營某條航線，但實際執飛為其中某家航空公司，常見於密集的短程航線，或是需要接駁長程航線的短程航線中，例如台北往返香港、東京、大阪等。對旅客來說，可以利用同一家航空公司訂購更多航線，若有轉機需求，也可大幅減少中轉時間。對航空公司來說，則可有效擴大航點網絡以及更密集的班次。

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