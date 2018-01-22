觀察中美貿易戰是否爆發的重要時間點：未來一個月

摘要：川普命令政府官員去研究美國面臨的貿易挑戰。隨著很多項目評估最後期限的臨近， 很多針對中國的貿易決策已經堆積在了他的案頭。德銀稱：「去年我們擔心的事，有可能在今年發生。」

過去數月以來，美國總統川普屢屢對中美貿易釋放出強硬立場。他是否把威脅付諸行動，未來一個月，將是一個重要的觀察窗口。

鑒於川普不按常理出牌的脾性，誰也不能保證川普不會挑起事端。雖然他命令政府官員去研究美國面臨的貿易挑戰，而不是討論怎麼開始徵收關稅，但隨著很多項目評估最後期限的臨近， 很多針對中國的貿易決策已經堆積在了他的案頭。

商務部長羅斯已經遞交了《鋼鐵產品進口對美國國家安全影響的調查》的報告。自 1 月 15 日起的 90 天內，川普有權決定是否開展對鋼鐵產品進口的調查。在給出回應之後 15 天將付諸實施。

同樣地，商務部認為鋁產品進口會威脅到美國，川普從 1 月 22 日起有 90 天時間作出回應，以決定是否開展相關調查，並在給出回應之後 15 天將付諸實施。

針對太陽能設備的 202 條調查也將從 1 月 26 日的 90 天內作出回應。

市場普遍認為，川普的「武器」將不僅僅包含鋼鐵和鋁製品。

2018 年開年之初，螞蟻金服併購美國 MoneyGram International 失敗，預示着美國或將在中資企業在美投資方面進一步設限。

此外，在知識產權保護方面，美國很難放鬆對華限制。去年 8 月川普政府已經開始就知識產權議題對華開展 301 條款調查。華爾街見聞提及，儘管本世紀以來美國僅僅動用過一次 301 條款， 但此次針對中國開展 301 調查並可能採取措施對華貿易進行反制，顯示出美國似乎已經決意繞開世貿組織，孤注一擲實施對華貿易戰。

因此，從全球來看，真正的問題在於，川普的外貿強硬措施繞過世貿組織中的補救機制，直接使用作為總統的權力來解決貿易問題。

熟悉中美經貿關係的人士指出，美國是否發動貿易戰，在很大程度上取決於川普的個人意願。

不巧的是，在川普上台一年後，美國對華貿易逆差達到了 2758.1 億美元的創紀錄高點。《華爾街日報》稱，多年來居高不下的中美貿易順差在 2017 年攀上新的巔峰，這將使川普政府更有理由批評中國的貿易行為。

最近一段時間，伴隨著美方的措辭愈加強硬，中美兩國的貿易形勢似乎越來越嚴峻。

就在上周，川普在與中國國家主席習近平通電話之後接受路透社採訪時還稱，他希望避免中美貿易戰，但不能保證不會發生。

美國貿易代表處在上周五發布的一份報告中稱，讓中國加入世貿組織是一個錯誤，並稱中國離市場經濟國家越來越遠。

上周四，中國商務部新聞發言人高峰表示，希望中美貿易摩擦不會升級，但也會堅決捍衛中方的合法權益。

彭博社援引德意志銀行駐香港全球首席經濟學家 Michael Spencer 說：

去年我們所擔心的事，有可能在今年發生。除了地緣政治，貿易相關的擔憂可能是我們面臨的最大風險，畢竟亞洲國家目前還是出口導向型經濟。

無論是貿易摩擦還是貿易戰，都是一把雙刃劍。中國一直在採取措施以平衡貿易，中美「百日計劃」以及川普訪華期間中美簽署 2500 億美元經貿合作大單都表明了中國的努力。

問題在於，川普將朝核問題同經貿問題捆綁在一起進行交易，而中國尚未找到削減貿易順差的好辦法，儘管中方在致力於解決這一貿易問題，但速度可能不會像川普所希望的那麼快。

全球化智庫（CCG）特邀高級研究員，清華大學國家戰略研究院研究員壽慧生去年 11 月在英國《金融時報》撰文稱，川普對中國有著許多不切實際的期望，其中許多是出於政治原因，藉以表達自己的強硬立場。

他還表示，川普的習慣策略是將美國的問題歸罪於其它國家，因此發生一定的摩擦在所難免。但同時中美雙方願意談判，這是一個好兆頭。

中國投資有限責任公司副董事長兼總經理屠光紹近期表示，預計中美之間會發生貿易摩擦，而非嚴重的貿易戰。

『新聞來源／華爾街見聞』