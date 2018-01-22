商務部長被邊緣化！川普放棄了羅斯？

摘要：Axios 援引多個消息人士的觀點，曾被寄予厚望的商務部長羅斯已經失去了川普的信任。裂痕在半年前就出現了，川普曾對羅斯說：「你對貿易的理解糟透了，你的這些協議毫無用處。」

與巴農「反目」，疏遠「白宮紅人」科恩之後，會上容易打瞌睡的商務部長威爾伯 · 羅斯可能是下一個被川普疏遠的對象。

Axios 周日援引多個消息人士的觀點稱，羅斯已經失去了川普的信任，而裂痕在半年前就出現了。

在川普擔任總統 6 個月時的一系列會議上，川普已經表達了自己對羅斯的不滿。文章援引一位消息人士稱，一次會議上川普曾對羅斯說：「這些貿易協議糟透了…… 你對貿易的理解糟透了，你的這些協議約毫無用處。」

川普不滿貿易談判結果

上任之初羅斯曾被川普寄予厚望，尤其是在削減美國貿易逆差以及將製造業工作重新帶回美國方面，然而如今貿易談判的結果卻讓川普並不滿意。

英國《金融時報》去年 8 月報導，川普曾拒絕了一個羅斯已經談成的中國鋼鐵協議。

此外，去年 5 月，中美雙方宣布就農產品貿易、金融服務、投資和能源等領域問題達成十項共識。 「十個貿易大禮包」清單中，中國在解除對美國牛肉長達 13 年禁令的同時，美國也將重新開放中國熟制禽肉的進口。

儘管羅斯本人對自己的工作成果十分滿意，但是川普並不買賬。Axios 援引消息稱，川普認為羅斯對工作的吹噓是可笑和荒謬的。

文章還稱，隨著川普耐心的逐漸喪失，美國貿易代表羅伯特 • 萊特希澤成為了所有貿易問題的首席談判代表。

不過報導的內容遭到了白宮的否認。白宮副新聞秘書 Raj Shah 在回復 Axios 的郵件聲明中稱，羅斯正在領導政府推進鋼鐵、鋁、知識產權和貿易方面的工作。與文中所提的不同，自就任以來，總統已經擴大了羅斯的職責範圍。

白宮首席經濟顧問科恩和貿易談判代表萊特希澤也均表示，羅斯仍舊是總統經濟貿易團隊中的重要成員。

風波不斷：與普丁的女婿有商業往來？誇大財富？

與言論出格的川普不同，羅斯一生都在與破產企業打交道。被《財富》雜誌冠以「破產重組之王」稱號的他，常以傳奇般的技巧廉價收購陷入困境的公司，之後再高價轉手，從中賺取高達數十億美元的利潤。

不過除了這次被爆出的新聞，羅斯上任以來也是新聞不斷。去年 11 月披露的「天堂文件」顯示，羅斯和俄羅斯總統普丁的女婿有商業往來。

文件顯示，羅斯在 Navigator Holdings 公司持有股份，該公司與一家石化公司 Sibur 有業務往來。俄羅斯總統普金的女婿 Kirill Shamalov 曾持有 Sibur 公司超過 20% 的股份。

此外，《富比士》雜誌在去年 12 月稱，羅斯誇大了自己的財富多達 20 億美元。

2016 年的富比士榜單中顯示，羅斯的個人財富為 29 億美元。然而根據當選內閣後羅斯提交的財務披露資訊，富比士估計羅斯的個人財富不足 7 億美元。

『新聞來源／華爾街見聞』