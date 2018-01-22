【大行報告】德銀：新城發展(01030-HK)晉身十大内房 升目标價至8.26元

德銀發表報告指，新城發展(01030-HK)去年合約銷售為1260億元人民币，按年增長94%，在内房中排名第13，考慮到其可售資源豐富，該行將其2018年銷售預測上調4%至1880億元人民币，具潛質晉身十大内房。基于過去兩年公司銷售增長強勁，該行料去年盈利可按年增143%至28億元人民币，而其毛利擴張或可帶來上行驚喜，重申「買入」評級，將其目标價由6.61元升至8.26元。

該行指出，公司在購地方面仍然十分進取，去年12月收購了540萬平方米的地皮，總計去年全年公司共收購2910萬平方米的土地并售出930萬平方米的樓面面積，而受惠公司購買商業綜合體的策略，新增項目平均土地成本僅每平方米2900元人民币，隻是其2017年平均售價的大約20%。德銀估算現時公司擁有的土地儲備可提供6500億元人民币的可售資源，足夠支持公司強勁的銷售增長。

德銀又指出，除了物業銷售表現強勁外，公司旗下的商場表現亦理想，管理層預計到2018年計及物業管理，租金收入可達20億元人民币。

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