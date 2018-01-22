拓博彩區塊鏈業務？奧瑪仕國際(00959-HK)：具體項目需待調研後再作決定

早前以高薪聘任美國顧問，意圖發展區塊鏈技術及加密貨幣業務的奧瑪仕國際(00959-HK)，首席財務官黃思樂今日於傳媒午宴中表示，看好未來IT業發展潛力，公司希望藉由顧問LDJ Cayman Fund Ltd的創辦人David Drake的網絡，投資有關具潛力的區塊鏈項目，包括數碼貨幣、首次代幣發行(ICO)，甚至是區塊鏈交易平台或應用技術支援服務等都有可能，但具體投資內容及投資金額等則仍需待David完成調研再作決定。

問及內地近來加強整頓比特幣挖礦業務，黃思樂強調，項目先決條件是要符合當地相應法規，又指內地雖然現時叫停比特幣等虛擬貨幣的發展，但認為只是短期，主要是虛擬貨幣已是全球發展趨勢，有關發展不會走回頭，只會將它愈做愈好，公司諮詢意見並發展合法項目。

至於奧瑪仕國際主業博彩業務方面，黃思樂指，柬埔寨賭場已開業數周，目前擁有13張貴賓廳賭枱，冀可拓展泰國等地的客源；瓦努阿圖賭場方面則有6張貴賓廳賭枱，惟受制於地理位置，雖然目前營運情況不太理想，但賭場一直仍有利潤貢獻，故會繼續營運；澳門希臘神話娛樂場方面，黃思樂則透露，目前管理層仍積極磋商解決股權問題，暫未知何時才能重開。

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