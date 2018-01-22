中國比特幣礦機壟斷全球：最被忽視的製造業樣本

摘要：短短半年時間，華強北一掃近年來受電商打擊的頹勢，商鋪緊缺、房租上漲的故事重演，就連門口黃牛和你的搭訕，也從「發票發票」和「手機手機」，變成了「礦機礦機」。

2018 年 1 月中旬，深圳連日陰雨，氣溫降至 10℃以下，南國冬季來臨。

但華強北商人丁瑞的礦機生意，正是旺季。他剛剛完成一筆 100 台礦機、超過 300 多萬元的單子。和他交易的，是一個俄羅斯人，對方從莫斯科慕名前來，在得到能立馬交貨的承諾後，爽快地交付了訂金。

在華強北，像丁瑞這樣的商人，已經成為龐大的群體。他們在以比特幣、以太坊等為代表的數位貨幣驚人漲幅中，靈敏地嗅到商機，藉助華強北背後的產銷能力，向全國乃至全球鋪開礦機生意的大網。

浪潮席捲之下，短短半年時間，華強北一掃近年來受電商打擊的頹勢，商鋪緊缺、房租上漲的故事重演，就連門口黃牛和你的搭訕，也從「發票發票」和「手機手機」，變成了「礦機礦機」。

在數位貨幣瘋長的過程中，價格數字的漲跌，是最受關注的焦點。對於礦機如何生產數位貨幣，願意認真了解者寥寥。

但事實上，如果沒有礦機的開發、生產者，至今比特幣或許仍是由極客群體的筆記本電腦在空閒時生產出來的。這也意味著，它不會進入大眾的投資視野，更不會漲出天價。

更少有人知道的是，中國人壟斷的礦機生產及經銷鏈條，也是「中國製造」領先全球的一個典型縮影。

我們在華強北見到了來自塞爾維亞、俄羅斯、印度等全球各地買家，在那裡急切地尋求礦機貨源。但他們毫無要求「物美價廉」之意，這是一個賣方市場，中國賣家主導着話語權。

背靠深圳及周邊強大的製造業基礎設施，「中國製造」在過去幾年牢牢壟斷着各式礦機的設計和生產。世界排名前三的數位貨幣礦機生產商比特大陸、嘉楠耘智和億邦科技，囊括了全球九成以上的市佔率——這三家公司都是中國人創辦的。

在晶片產業領域，礦機生產商的晶片設計、開發能力成為專業晶片行業上升最快的細分領域。紅杉等頂級風險投資公司亦投資了礦機生產領域的佼佼者。

現在，已有野心勃勃的礦機生產商開始向人工智慧領域擴張，他們認為自己在算力領域的技術積累，恰好能解決人工智慧晶片算力不足的問題。

礦機的故事，比數位貨幣起伏的價格，更值得中國公司潛心研究。

而從被譽為「中國電子第一街」的華強北，開始講述礦機產業鏈條故事，再合適不過。

華強北的異變：每個人都在討論礦機

進入華強北的地標賽格廣場，樓層指引中「礦機」兩字很快映入眼簾。這裡的 4 層和 5 層，鋪位基本被礦機商戶占據。

丁瑞是這裡較早經營礦機生意的商戶，他原本的主業是售賣顯卡和機箱。之前賣電腦、手機的商家們，紛紛改了行當，叫賣礦機。有的商戶甚至連原有的招牌還沒改，櫃檯上直接擺着礦機，用來招攬客戶。對他們來說，狂機與以往的電腦硬體並沒有差別，只是更緊俏。

賽格廣場的招商經理告訴《稜鏡》，礦機的生意火起來之後，這裡的鋪位租金上漲了接近一倍，但依然無法阻擋商戶的熱情。鋪位緊缺，為此他們決定利用春節假期時間，把一些空間不合理的鋪位重新規劃，再分割出租。

「買礦機到賽格。」這位招商經理很興奮。「現在國際上已經形成口碑了！」

在賽格廣場短短的探訪中，《稜鏡》就遇到了來自塞爾維亞、俄羅斯、印度等地的買家。他們在尋找誰手裡真正有貨，最難採購到的就是中國製造的螞蟻礦機和阿瓦隆礦機。為尋找到合適的價格，他們還會熟練的使用微信，方便店家有更便宜的價格後及時通知。

華強北的商家最喜歡的，就是這些國際買家。丁瑞的經驗是：「他們目標明確，通常要的量比較大，而且簽證時間有限，所以會很快下決定。」

礦機生意做起來之後，賣家這端也有了一些新做法。一些商戶另闢蹊徑，提供衍生服務吸引顧客。例如礦機託管業務，商家找來穩定的電力和場地，建好礦場，買家在購買礦機後選擇託管，繳納託管費後無需考慮其他問題。在一家掛着「華碩電腦」招牌的商戶，店裡銷售極力推銷這種模式，並拿來計算器熟練輸入各種數字，演示回本周期。

在半年時間裡，原本出廠價萬元左右的礦機，被爆炒到超過 3 萬元的價格，但依然供不應求。

「只要你有貨，你就是大爺。」一位商戶稱。供需嚴重失衡的市場裡，一些礦工淘汰下來的二手礦機，也成為被追捧的對象。「比如說螞蟻礦機 S9，一些礦場因為種種原因不幹了，或者買了最新機器淘汰下來了，一台還可以賣到兩萬多塊錢。」

四川的一位礦場主就經歷了這樣的瘋狂，他在 2017 年底將礦場更換下來的舊礦機，委託華強北熟悉的商戶轉手賣掉，「用了一年的二手機，居然比我當初買的價格還要貴。」

中國力量首秀：天才少年與中國製造完美結合

成為全國乃至全球最大的礦機銷售集散地，華強北背後的支撐，是深圳及附近地區強大的電子工業設計和製造能力。

曼巴顯卡礦機創始人金鑫對此感受頗深。2017 年 9 月才下定決心要進入這一行業的他，在華強北找到了生產礦機的所有零部件，並在深圳寶安找到代工廠迅速投入生產。這在全球其他地方都不可能實現。

金鑫的感受不是個例。占有礦機市場最大市佔率的螞蟻礦機，亦是在深圳代工廠完成製造和組裝，隨後通過深圳的區位優勢，將礦機運輸至全球各地買家手中。

華強北和深圳所代表的「中國製造」力量，在五年前首次出手，就震撼了整個比特幣世界，並從此之後一直占據着礦機產業鏈條霸主地位。

2012 年 6 月，一家名叫蝴蝶實驗室（Butterfly Labs）的機構，聲稱正在研究集成電路式（ASIC）的專業礦機。如果研製成功，蝴蝶實驗室很可能將掌控比特幣世界超 51% 的算力，也意味著該機構可以對比特幣的區塊進行篡改，幾近擁有完全掌控權。

「比特幣的自由世界要被毀滅了！」大洋彼岸的「蝴蝶」扇動翅膀，驚醒了國內一眾比特幣愛好者。還在北京航空航天大學集成電路設計專業讀研的張楠賡（幣圈人稱「南瓜張」），以及中國科技大學少年班的蔣信予（幣圈人稱「烤貓」），代表中國力量迎戰。

南瓜張被幣圈普遍認為是世界上第一台 ASIC 礦機的發明者。他將其命名為「阿瓦隆」，並賣向世界各地，成功狙擊了蝴蝶實驗室。

相比南瓜張的「第一」，天才少年蔣信予研發的烤貓礦機，實現了更大規模的量產。

2012 年 7 月，蔣信予用暱稱 friedcat（即「烤貓」之意），在比特幣論壇 bitcointalk 上發起眾籌，眾籌市佔率被直接劃轉為烤貓礦機股份，並與比特幣進行錨定。儘管發行的是股份，而不是代幣，但這一過程依然被很多人視作 ICO（Initial Coin Offering，首次幣發行）在中國的第一次嘗試。

最早翻譯中本聰白皮書的幣圈傳奇人物吳忌寒投入數萬元，在烤貓礦機研發成功後，這一投資為他帶來了上千萬回報，並促成了他此後創立世界上最大的礦機生產商比特大陸。

2013 年初，阿瓦隆礦機和烤貓礦機相繼出貨，原本的挑戰者蝴蝶礦機則遙遙無期。在隨後的幾年時間中，儘管經歷了烤貓失聯、新霸主崛起，但藉助「中國製造」完善的基礎設施和生產能力，中國力量從此成為礦機產業鏈條無可撼動的霸主。

算力大戰前傳：比特幣價格保障帶來的天時

但扮演救世主的理想主義，亦因為此次算力軍備競賽，被推向深淵。

2013 年，比特幣在世人面前完成首秀，年內漲幅超百倍、最高至 8000 元的價格，嘗鮮者驚奇地發現，專業級礦機如同能下金蛋的雞一樣，可以源源不斷地帶來巨額財富。阿瓦隆礦機和烤貓礦機，價格在市場上被爆炒至六位數，依舊供不應求。

嘗到甜頭的獲利者們，再也不願回到過去。中本聰原本設計的每人利用筆記本即可參與挖礦獲得比特幣獎勵的平衡，被完全打破。中國設計、中國製造的 ASIC 專業礦機，在比特幣世界上演了一場又一場算力軍備競賽，將「挖礦」的門檻提升了千萬倍。普通電腦成為歷史，售價上萬元一台的集成電路式礦機被搬上舞台。

隨著越來越多的礦機生產商加入進來，在瘋狂的算力軍備競賽中，每台礦機所能獲得的比特幣難度隨之上升，誰能開發出算力更強的狂機誰就會接到大量訂單。摩爾定律下，晶片升級研發能力，直接決定着競賽的成敗。

閃電智能 CEO 廖翔，親身經歷並參與了當年這場軍備競賽。他告訴《稜鏡》，在行業草莽年代，傳統的晶片大廠，比如因特爾、AMD、英偉達等，根本瞧不上這點生意，而第二和第三梯隊的晶片廠商，則無暇顧及。

「可以說在傳統晶片廠商種種原因沒有介入，給了行業很大的窗口期，誰能研製出最新的晶片投入生產，誰就能贏。」

烤貓的早期投資人吳忌寒，成為這一輪軍備競賽中，最大的勝出者。他與在街頭偶遇結識的晶片專家詹克團，在 2013 年共同成立了比特大陸。後者在半年時間裡研發出了 ASIC 晶片，並在 2013 年 11 月將這款名為「Antminer S1」的礦機推向市場。

「比特大陸的崛起，可以說天時地利人和，無一不可或缺。」同樣經歷過那場算力軍備競賽的人士評價。首先是兩位創始人的結合，在當時礦機創業圈子內，「是黃金搭檔」，因為「吳忌寒懂比特幣，詹克團懂晶片」。行業草莽年代，這樣的結合顯得尤為珍貴。

外是「運氣」成分。Antminer S1 甫一面世，正是比特幣價格飆升最猛烈的時間，這為比特大陸在 2014 年幣價陷入低谷時備足了糧草，有資金支持下一代晶片研發。

「天下武功，唯快不破，如果詹克團研發的 ASIC 晶片再晚一個月，比特幣的價格從 8000 回落到 800，可能就不會有後來了。」

激烈的競爭中，受限於晶片能夠承載的算力，很多入局者生產的礦機還未出廠，就面臨着淘汰的風險。

而一度占據全網算力大頭的烤貓礦機，也開始掉隊。2013 年底，在比特幣價格狂飆突進的關鍵時刻，烤貓的第二代晶片研發遇挫。如同它和阿瓦隆共同擊敗的敵人蝴蝶實驗室的結局一樣，在算力迅速膨脹的節點，一步慢則步步慢，在其他對手的競爭下，烤貓礦機從頂峰時期占據全網超過 20% 的算力迅速回落至 4%。苦撐一年多之後，烤貓在去生產線考察的路上，神奇失蹤，至今成謎。

人工智慧的短板：算力瓶頸將由礦機廠商打破？

四年後的今天，算力軍備競賽的勝出者比特大陸，成為比特幣世界中毋庸置疑的王者。在全球 ASIC 礦機市場市佔率中，比特大陸以超過 70% 的比例擁有絕對話語權。

在世界頂級晶片代工廠商台積電 2018 年最先進 7 納米製程首批客戶名單中，比特大陸赫然與高通、輝達、AMD、海思這些知名廠商並列。2017 年的新一輪融資，比特大陸吸引了紅杉和 IDG 入場，估值達「數十億美元」。

研製出世界首台 ASIC 礦機的南瓜張，也不遜色。他所領導的公司嘉楠耘智，在借殼 A 股公司魯億通失敗後，提交了掛牌新三板市場的申請，並在新一輪融資中估值達 33 億元人民幣。《稜鏡》獲悉的數據顯示，受益於 2017 年比特幣價格的驚人漲幅，2017 年全年，嘉楠耘智營收超過 20 億元，大部分來自於礦機銷售。與此數字對應的，是僅僅 30 人的研發團隊。

在壟斷了全球的礦機市場市佔率之後，兩家公司發現了新的興奮點：藉助於比特幣礦機的算力技術積累，他們可以將經驗複製至世界技術最前沿——人工智慧領域。

嘉楠耘智的一位人士介紹，在實現人工智慧的要素中，算法是普遍最被重視的一環，算力卻一直被忽視。在算法上，晶片廠商 AMD 和英偉達通過他們設計生產的顯卡（GPU）進行深度學習，走在了最前端。不過，經過多年的積累和發展，算法已經很成熟，算力要素成為制約人工智慧的最大短板。「為何一些人工智慧的機器人不能直立行走？根本原因還是在算力上面。」

在晶片層面，比特大陸產品戰略總監湯煒偉預判，比特幣礦機晶片走過了從 CPU 到 GPU 再到 ASIC 專用晶片的進程，與之類似地，人工智慧晶片也將重演從 CPU 到 GPU 再到 ASIC 的進程。

「以 GPU 為代表的圖形處理器推動了第一波人工智慧的浪潮…… 但是隨著行業的發展，隨著深度學習算法的成熟，隨著體系架構不斷快速演進，到 2020 年專用晶片（即 ASIC）數量將會超過 GPU 晶片。」 湯煒偉篤定。

比特大陸在 2018 年 1 月發布了基於人工智慧的晶片品牌「算豐」，嘉楠耘智的相關動作也在緊鑼密鼓中。

「這是在晶片領域，中國拉近、甚至是超過美國的契機。」在比特大陸「算豐」發布儀式上，其負責 AI 產品技術的總監王俊興奮地稱。

不過這一次，兩家公司面臨的，是陣容頗為強大的對手。谷歌、AMD、英偉達等頂尖選手，無論在研發資金支持上，還是在技術和數據的積累上，均不可小覷。

一位人工智慧領域的資深觀察人士指出，因為「人工智慧訓練的算法可能會改變，訓練的數據和生態也不掌握在自己手裡」，因此他表示出對後路的憂慮。

但他也看到了積極面，兩家公司選擇了最有經驗優勢的 ASIC 方向，是在區塊鏈生態中孕育出的力量，並向傳統晶片廠商發起衝擊。

深圳的那些代工廠與華強北的商戶，應該很期待這一市場儘快爆發。當礦機這種技術主導的「中國製造」的、產品熱銷之後，沒有人會懷念天天打價格戰的「山寨機」時代。

『新聞來源／華爾街見聞』