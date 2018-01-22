去中心化？比特幣和以太幣們隱藏着真正的「壟斷」

摘要：以去中心化吸引投資者的數位貨幣，實際上卻被大機構壟斷？誕生於金融危機，宣稱能解決貧富分化、不平等問題的數位貨幣，其革命性真的有那麼突出嗎？

比特幣、以太幣等數位貨幣之所以吸引人，很大程度上是它們宣稱自己是「去中心化」的。

誕生於金融危機時期的數位貨幣，一直以來把「去中心化」作為自己的優勢：數位貨幣是沒有政府、沒有央行的貨幣。

但是，數位貨幣們真的是去中心化的嗎？

美國康奈爾大學電腦科學系的數位貨幣專家 Emin Gün Sirer 在最近的研究中發現，數位貨幣的「去中心化」背後隱含着巨大的壟斷。

在 Sirer 團隊長達兩年的對比特幣和以太幣的研究中，Sirer 發現，在數位貨幣的挖礦過程中，存在著壟斷現象。

數位貨幣通常需要通過用戶「挖礦」才能產生，按照數位貨幣發行者的說法，挖礦並沒有門檻，人人都可以成為「礦工」。不過，一些專業的挖礦組織已經占據了大多數資源。

根據 Sirer 團隊的研究，比特幣挖礦前四位的機構占有大約 53% 的挖礦市佔率；在以太幣的系統中，集中度更高，排名前三的挖礦機構占有 61% 的挖礦市佔率。

此外，他們還發現，全球 56% 的比特幣挖礦軟體和 28% 的以太幣挖礦軟體集中在數據中心，顯示出比特幣的經營更加公司化。

不過，Sirer 團隊也指出，目前有成百上千種數位貨幣存在，很多並不需要挖礦，甚至有一部分數位貨幣都沒有使用區塊鏈技術。

Sirer 團隊承認，如何衡量數位貨幣是否去中心化，目前沒有比較好的方法。以最近大熱的瑞波幣為例，這是一個私有公司開發的數位貨幣，而且其開發者擁有超過一半的瑞波幣。

數位貨幣誕生的初衷之一是要解決傳統金融體系造成的貧富分化、不平等等問題，但是，如果數位貨幣不僅沒解決這些問題，反而塑造了一批新的富豪，那麼，從社會意義上來說，數位貨幣的革命性其實非常有限。

近來，比特幣等數位貨幣引發全球狂熱。美國自去年感恩節以來，不少散戶加入比特幣的投資大軍，韓國近 4% 的人口也加入了「炒幣」的行列。

目前比特幣交易平台的比特幣報價為 11527.30 美元，比 24 小時前下挫 7.83%。

『新聞來源／華爾街見聞』