白宮核心預算官員：這次政府關門很糟 可能持續數周

摘要：美國行政管理和預算局局長稱，此次美國政府關門甚至會影響川普在 30 日發表國情咨文的計劃。目前，美國政府重開事宜進展緩慢，兩黨卻互相指責對方應該為政府關門負責。

美國政府 1995 年和 2013 年的兩次關門都持續了兩周到三周時間，在白宮預算官員看來，此次川普政府關門也可能長達數周。

美國當地時間周日，美國行政管理和預算局局長 Mick Mulvaney 在接受福斯電視台採訪時稱，美國此次政府關門可能持續數周之久。

Mulvaney 稱，民主黨希望政府關門持續到 1 月 30 日川普發表國情咨文。

Mulvaney 還說，雖然共和黨在參議院依然占有多數地位，但由於臨時預算法案必須得到參議院 60 票的支持。因此共和黨離不開民主黨的支持。

在當地時間本周五的參議院投票中，民主黨參議員們「空前團結」，最終導致了臨時預算法案未能通過。

參議院多數黨（共和黨）領袖麥康奈爾提議就為期三周的政府撥款法案投票，為聯邦政府提供營運資金至 2 月 8 日。按照參議院的議事規則，他將可以要求參議院最早於 22 日凌晨 1 時對三周的政府撥款法案進行投票。這一方案已經得到白宮和眾議院的支持。

目前，美國兩黨互相指責對方應該為此次政府關門負責。共和黨稱此次關門為「民主黨關門」；而民主黨方面則稱此次為「川普政府關門」。

美國上一次政府關門是在 2013 年歐巴馬政府期間。Mulvaney 認為，如果現在的法案放在 2013 年，民主黨一定會大力支持。

當然，認為本次美國政府關門可能會持續一周以上的並不只 Mulvaney 一人。在政府關門前，高盛首席經濟學家 Jan Hatzius 稱，本輪政府關門可能持續數天到數周。

雖然美國政府關門的時間在最近 20 多年中僅發生了兩次：1995 年的克林頓政府關門持續了 21 天，2013 年的歐巴馬政府關門持續了 16 天。

1976 年以來美國曆次政府關門時長（圖表來源：Axios）

此次美國兩黨的主要分歧在於，民主黨希望繼續實行 DACA（童年入境者暫緩遣返手續），此舉曾由歐巴馬以行政命令方式啟動，保護了為數眾多的非法入境者。但是，在川普「美國優先」的議程中，去年 9 月，該手續遭到停止，引發廣泛爭議。

此前，曾有報導指出，在參議院表決前，川普曾和參議院少數黨領袖舒默就此達成一致：如果共和黨能保留 DACA，那麼民主黨將同意共和黨的國防預算（軍費開支大幅增加）和修建邊境牆的計劃。

不過，在周日的採訪中，Mulvaney 卻否認兩黨達成類似協議。

台北時間上周六，由於美國參議院並沒有通過臨時預算法案，美國政府陷入關門的窘境。

美國政府關門後，通常一些不太重要的部門將會停止運轉，但或多或少也會給民眾帶來不便。

另外，美國政府關門期間，超過 130 萬的美國現役軍人將無法獲得薪資，但包括美軍在內的國家安全部門將繼續工作。

進入 21 世紀以來，美國政府僅關門一次，在 2013 年 10 月，當時歐巴馬政府關門 16 天。聯邦政府有約 80 萬雇員進入強迫休假狀態，另外有 130 萬雇員進入無薪工作狀態，直到 2013 年 10 月 16 日撥款法案獲得通過為止。

『新聞來源／華爾街見聞』