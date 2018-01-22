矽晶圓缺貨題材續發酵 中美晶母以子貴爆量攻漲停

太陽能矽晶圓廠中美晶 (5483-TW) 子公司環球晶 (6488-TW) 受惠半導體矽晶圓缺貨題材，股價強勢攻高，中美晶今 (22) 日也延續上周強勁走勢，早盤跳空開高，盤中強攻漲停價 97.6 元，創 2011 年 5 月以來新高價，成交量更已突破 4 萬張。

在上周台積電法說會上，公司證實今年矽晶圓將持續缺貨，漲價是必然趨勢，消息一出，矽晶圓族群紛紛在缺貨漲價題材激勵下上攻，環球晶 (6488-TW)、合晶 (6182-TW) 與台勝科 (3532-TW) 等股價表現強勢，嘉晶 (3016-TW) 也大漲逾 9%，中美晶母以子貴，股價更直奔漲停。

就中美晶本業而言，中美晶今年將持續積極布局太陽能電站版圖，其目前於國內的電站累積裝置量約 30MW(百萬瓦)，今年預估將達到 50MW，待電站建置完成，並成功併網商轉後，可望為中美晶營收挹注貢獻。

中美晶去年全年累計合併營收為 592.56 億元，較 2016 年大增 87.5％；去年前 3 季稅後純益為 4.94 億元，較 2016 年同期轉盈，每股純益 0.86 元。

若投資人看好中美晶後市，有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價內外 15% 的標的，例如中美晶群益 74 購 09(732706-TW)、 中美晶元富 74 購 07(732770-TW)、 中美晶國泰 74 購 02(732639-TW) 等。