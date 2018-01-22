不想待在台灣 8成上班族想海外求職 熱門地點有這些

想替自己加薪，除了倚靠公司的加薪制度之外，跳槽是最快選擇，而農曆年後正是轉職的高峰期，面對職缺競爭，許多人興起出國求職的念頭。根據人力銀行調查，有 82.2% 的潛在轉職上班族考慮到海外工作，且期待比台灣領多出 130.2% 的薪資，海外工作地點以日本、美國及東南亞最為熱門。

台灣薪資水準倒退數十年，不僅許多年輕人畢業後選擇海外打工旅遊，不少上班族也興起到國外工作的念頭，根據 yes123 求職網的調查，在潛在的 811 萬年後跳槽族中，有高達 82.2% 的人考慮到海外工作，比例持續創新高，換算下來大約為 667 萬人。

調查也發現，想要去海外求職的人，平均希望海外領的月薪，是比台灣目前領的多出 130.2%，等於是希望可以拿到 2.3 倍的薪資。

至於最想去的海外工作地點，調查顯示，前五大熱門地區分別為日本 (38.8%)、美國 (37.6%)、東南亞 (36.4%)、香港或澳門 (34.8%)，以及澳洲或紐西蘭 (28.8%)。

不過，面對年後轉職潮，也有高達 93.3% 的公司企業在農曆狗年後有徵才計畫，其中 59.8% 屬於「單純填補員工離職後的空缺」，33.55% 則屬於「擴編」。人力銀行業者指出，這樣的求才比例，高於去年的 90.2%，也創下 4 年以來的新高。

至於跳槽族最關心的薪資條件，調查顯示，年後預計徵才的公司企業，平均開出的月薪條件為 31,873 元，比起去年增加 1.8%，其中上市櫃、外商的平均職缺薪資為 36,719 元。

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