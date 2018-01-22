如果美國政府關門 會影響到人民生活的那些大小事...

騰訊證券援引美國財經網站 CNBC 報導，美國總統川普 (Donald Trump) 和國會的共和黨領導人正在努力，以確保美國政府不會被迫關閉。 然而上次美國政府關門是在 2013 年 10 月，當初發生了什麼事情？又造成了什麼影響？

報導指出，在美國政府關門期間，政府三個部門的員工都會被迫臨時無薪休假。其他必要的工人，包括那些處理公共安全和國家安全的人會繼續工作，一些人在這期間的工作將沒有報酬。 在上一次政府關門後，國會通過了一些措施，以確保基本和非必要的員工獲得了追溯性的薪酬。2013 年 10 月的上一次政府停擺持續了兩個多星期，80 多萬聯邦雇員被迫休假。

以下是根據之前的路透社報道和政府消息來源得出的 2013 年政府停擺的影響：

國家公園：國家公園將關閉，夜間遊客限時兩天的時間離開，據非盈利的國家公園保護協會（National Parks Conservation Association）統計，這導致了公園每天有 75 萬的遊客流失。國家公園管理局（National Park Service）估計，公園的關閉導致的經濟損失達 5 億美元。

華盛頓的旅遊景點：像史密森尼博物館（Smithsonian）這樣的熱門旅遊景點將會被關閉，林肯紀念堂、國會圖書館和國家檔案館前都設置了路障。國家動物園也對遊客關閉了，動物園的「熊貓攝像頭」在一只備受關注的熊貓寶寶出生後不久就不再使用了。

稅收：根據美國進步自由中心 (liberal Center for American Progress) 的數據，美國國稅局 (Internal Revenue Service) 責令 90% 的員工休假。根據美國管理和預算辦公室 (OMB) 的數據，大約 40 億美元的退稅被推遲了。

郵件派遞：由於美國郵政服務的日常運作不收取任何稅金，並且依賴於郵票和其他費用取得收入，所以投遞仍照常進行。

交通：航空和鐵路旅客沒有受到很大影響，因為安全人員和空中交通管制員仍在工作。護照處理仍有一些延誤，因為該運營費用由國會撥款。

法院：包括最高法院在內的聯邦法院仍然保持開放。美國法院的行政辦公室說，聯邦法院可以繼續正常運作大約三周，不需要額外的資金。

醫療保健：新創建的奧巴馬醫保交易的註冊開始如期進行。老年人醫療保險計劃在大部分也沒有中斷。美國疾病控制和預防中心的一項追蹤流感爆發的計劃被暫時叫停。根據 OMB 的說法，數以百計的患者不能參加國家衛生研究院的臨床試驗。

兒童：根據 OMB 的數據，6 個在阿拉巴馬、康涅狄格、佛羅裏達、喬治亞、密西西比和南卡羅萊納州的設計 6300 個兒童的學前教育項目被迫關閉了 9 天，直到它們獲得慈善捐款才被重新啟動。

社會保障：社會保障和傷殘檢查的服務沒有變動，付款日期也沒有變動，但提供的服務受限。對新申請人的審查程序有延遲。

軍方：所有軍事人員繼續正常工作，但國防部 80 萬名文職雇員中約有一半被迫無薪休假。在國防部實施「支付我們的局面」法案後，幾乎所有軍人都被召回了一周，該法案最近才被國會正式通過。

貸款：當貸款機構無法獲得諸如收入和社會保險號碼驗證等政府服務時，抵押貸款和其他貸款的處理被推遲。根據美國國會預算辦公室 (Congressional Budget Office) 的數據，在政府關閉之前，小型企業管理局 (Small Business Administration) 無法處理約 700 筆貸款申請，金額為 1.4 億美元。

退伍軍人事務部：退伍軍人事務部繼續運營，包括 VA 醫院的運營。

食品檢查：農業部肉類檢驗員繼續工作。農業統計報告停止出版。美國農業部的網站陷入一片黑暗，訪問者被鏈接到一個解釋政府關閉的頁面。