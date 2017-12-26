〈車市〉SUV成另一大主流 年銷逾13.6萬台 占比首破3成

今年以來進口車大軍壓境，拿下總車市 40% 的市占率，事實上車市還有另一個新趨勢，就是 SUV 車款買氣越來越熱絡，觀察今年以來至今，國內 SUV 銷量合計達 136980 台，占車市比重達 31.9%，是首次突破 3 成，其中，TOYOTA 和 LEXUS 二大品牌分別稱霸非豪華和豪華 SUV 市場。

和泰車 (2207-TW) 指出，TOYOTA RAV4 今年累計登錄台數已達 21423 台，創造 SUV 年度銷售 7 連霸紀錄。

此外，和泰車引進新世代歐系跑旅 TOYOTA C-HR ，自 3 月加入銷售行列以來，因售價不到百萬元，原廠配額迅速銷售一空。

進口 SUV 方面，LEXUS 旗下的 SUV 車款 RX 和 NX 車系今年持續熱賣，主打中大型 SUV 的 RX 車系，共登錄 4789 台，穩居豪華 SUV 的霸主地位。

而 Compact SUV NX 車系累計今年登錄也達 3600 輛，成為品牌另一大生力軍。

和泰車說明，9 月改款後 NX 至今已接單超過 3000 張，正持續向原廠爭取配額。

2018 年國際新車大展即將於本周五在南港展覽館登場，各大車商皆將展出旗下主力車款以及未來概念車，除了車迷每年必看的重頭戲國際超跑之外，事實上，隨著 SUV 熱銷，也有不少進口 SUV 成為新亮點。

其中，最受矚目的進口 SUV 就是 Porsche 大改款 Cayenne，Cayenne 是 Porsche 在台最熱銷的品牌車款之一，預接單量受到期待，同時還有 INFINITI QX50 在亞太區首度現身，以及全新小型運動休旅 QX30 登場，為 INFINITI 的產品線更添看頭。