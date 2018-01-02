2018年投資 當心這頭「灰犀牛」衝撞而來

宏利資產管理亞洲區股票投資部首席投資總監陳致洲今 (2) 日在信報財經新聞撰文指出，新年伊始，回顧過去一年，股票市場出現強勁升浪，科技股表現尤其亮麗。全球經濟增長同步復甦，無論是在股票、債券又或是外滙市場，幾乎所有資產類別的波動性皆處於極低水平。

展望 2018 年，良好的投資環境相信仍將持續，但相對 2017 年風險程度可能會有所上升，市場波幅將由低位回升。因此，投資者在樂觀之餘亦要考慮風險的提升，其中的關鍵相信是源自通膨逐漸回歸，這一點尚未被反映在市場之內。

油價或進一步上揚

全球通膨狀況過去多年一直持續低迷，然而，踏入 2018 年很可能會看到通膨再次抬頭，其中一個原因是油價有機會進一步上揚。以往在油價低迷的時候，持有成本亦較低，但當油價已升至一定水平時，持有成本自然亦是水漲船高。

同時，由於之前油價低位運行的關係，油企對原油供應基建和設備的投入相應減少，若要重新加大產量，很多工序都要重頭進行。即使是過去數年油業焦點的頁岩油，亦會有一定損耗，要再次增加產量需要不少時間，因此當產量增加受限，加上全球經濟同步復甦令需求重臨，將可推高油價，支持通膨回升。

稅改吸引資金回流

另一方面，美國的情況亦值得留意，特別是財政政策上的刺激。美國稅務改革已經由國會通過，目前只待總統川普簽署，減稅有機會提振市民需求，有利通膨向上。此外，稅改亦可望吸引企業在外地的資金回流，令企業加大資本開支，加上目前美國正處於全民就業時期，失業率僅 4.1%，有機會讓通膨慢慢回升。

工資上揚使成本升

至於中國方面，生產者物價指數持續回升，帶動居民消費價格指數上揚。若中國通膨在 2018 年重臨，有機會令當局進一步收緊信貸政策，市場目前仍未反映這個因素。

此外，中國為世界工廠，產品出口至世界各地，若中國通膨回升，原材料價格和工資上揚等將使成本上升，可能會對全球通膨構成影響。事實上，中國 11 月的出口強勁，按年升 12.3%，為 8 個月以來最高水平，部分因素可能是源於價格上升。同時，德國、日本等地的進口價格亦見上升，這將導致通膨加快。

綜上所述，在幾大因素作用下，不僅僅是中國，全球的通膨狀況均有可能加快，然而現時市場暫時仍未反映通膨元素，投資者宜留意相關風險。

總結而言，2018 年的股票市場仍然可以繼續上揚，不過升幅可能會遜於 2017 年，同時風險因素開始浮現將導致市場更加波動，特別是通膨可能捲土重來。投資者應就此作出部署，例如是通過投資於與原油和通膨相關的產品，為組合分散通膨上升的風險，樂觀之餘亦要警惕市場風險。