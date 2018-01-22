為吸引外資 整頓財務 越南擴大出售國營企業股權

越南正大幅加速出售國營企業股權，以提高營收並紓解預算緊繃的局面，同時力求超越今年經濟成長目標。

越南副總理王廷惠 (Vuong Dinh Hue) 表示，政府計畫出售的股權是去年的 6.5 倍，去年越南靠出售官股企業股權籌資 135.6 兆越南盾 (60 億美元)。

「我們需要更多外資，但也要吸引能幫我們企業改善公司治理的好投資人。」他稱，政府計畫出售的這些資產「將包含能源、電力和石油內的領先企業。」

去年經濟成長 6.8% 的越南由於政府債台高築而難以提振支出，根據匯豐控股本月報告，越南明年恐怕就會接近其憲法訂定的 65% 債務限額，凸顯越南是東南亞最需要整頓財務的國家。

過去國營企業在這個共產黨國家曾是最大資方，也是營收最大創造者和成長的主要推手，但自 1986 年「革新政策 (Doi Moi)」實施以來，經濟層面朝市場化發展，越南政府要求民營企業提供更多支援。

越南政府目前靠著擴大中產階級與青年人口以吸引投資者，2018 年有 245 個國營企業的股權計畫出售，其中第一季已規劃 4 家：越南唯一煉油廠 Binh Son Refining and Petrochemical Co，以及 PetroVietnam Oil Corp、PetroVietnam Power Corp. 和 Hanoi Beer Alcohol & Beverage JSC。

世銀估計，到 2019 年前，公共債務和公共擔保債務將上升至 GDP 64.2%，去年估計為 62.6%。越南政府計畫將 2018 年預算赤字上限自去年的 3.5% 上調至 3.7%。