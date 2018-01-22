【港股早評】大市料高開 體育行業夠趣味

港股今日又會高開嗎？看來機會甚大，始終目前外圍股市實在太風調雨順，美國股市於上周五又再高收，同時香港資金仍相當充裕，若希望大市在短期內出現較明顯調整是不可能。所以預測今日大市仍是高開，或許走勢會較為波動，甚至低收，畢竟大市已連升多日，總要稍為喘息一下，投資者在現階段無需自亂陣腳，亦無須預期市況出現調整便將過去的投資決定大幅調整，實行「淡淡定，有錢剩」。

若股市出現調整，那投資者便會出現損失，又如何可以「淡淡定」？「一分一亳也是血汗錢」，「你是火星人嗎？太不接地氣」。相信這是不少讀者心入面的想法。明白到股市出現調整，人人皆有損失，不高興屬正常。但是投資者要了解清楚自己的入市價，假設閣下是60元買入匯豐控股(00005-HK)，而今日匯控股最終收市價下跌，閣下只是「贏少左」，而非「輸左錢」。兩者之間有極大分別，前者是由原來贏10元減少至9.5.元，後者是由10元資產價值2降至9.5元。明明是兩者之間有如此大分別，為何投資者好像是分不清楚？不是投資者分不清楚，而是投資者將「輸錢」兩個字放大，這當中涉及「輸少面子」，所以才將「輸錢」的感覺放大。心理質素在投資是極重要的因素，心理質素較高的投資者，自然較心理質素低的投資者取得理想成績。至於何謂心理質素高？至少投資者無需因素市場的個別日子變化，而不按計劃出牌。

其實若非為「即日鮮」的投資者，每次作出買賣決定後，應當持有較長時間，除非市況出現突變，如金融危機等，否則無需要受到每日上落影響。因為頻繁的買賣，單是手續費足以讓投資者回報大減。若是「即日鮮」的投資者，則要夠快夠決斷，同時要以較巨額資金來決定勝負，巨額資金買貨或賣貨，才有望降低成本，以力爭最大回報。

那麼今日投資者可以留意哪些股份？目前市況極為暢旺，特別是來自內地的投資者對港股買賣參與度大增，所以香港交易所(00388-HK)﹑券商股均可以留意，而宣布派發特別息的惠理集團(00806-HK)均會成為投資者關注對象。

體育股是一個相當有趣的行業，既有公司獲提私有化，亦有上市公司配股，兩項因素互相影響下，對此行業股價走勢形成不明朗。若手上有貨者，不宜加注。

半新股希瑪眼科(03309-HK)於上周五急跌，今日或許會有反彈，但是上市以來的連日升勢被斷纜，或會影響投資者對希瑪的熱情，投資者不宜太進取。

2018年1月22日上午9時7分

文﹕張偉倫

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)