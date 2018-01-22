【統一期貨】台期指暨選擇權盤前分析



◆台積電漲勢延續，台股跳高上漲

權值股龍頭台積電漲勢延續，股價開盤跳空上漲，再創新高價，帶動台股走升，加權指數同登高點，收盤上漲逾 79 點。終場台指期上漲 81 點 (+0.73%)，逆價差 11.85 點，電子期上漲 6.75 點 (+1.46%)，逆價差 0.1 點，金融期下跌 1.2 點 (-0.1%)，逆價差 2.05 點，非金電期下跌 48 點 (-0.38%)，逆價差 25.45 點。台指期上漲，逆價差減少，期貨空方力道減弱。

台指期未平倉部位分析，自營商淨空單減少 1023 口，淨空單部位 4343 口；投信淨空單增加 421 口，淨空單部位 28262 口；外資淨多單增加 746 口，淨多單部位 49412 口，外資持有期貨作多部位。

技術面觀察，加權指數日線跳空上漲，收下影線紅 K 棒，各主要天期均線維持多頭排列，籌碼面部分，單日成交量能逾 1338 億元，外資上市現貨買超金額約 86.73 億元，期貨未平倉淨多單 49412 口，外資現貨多單、期貨多單同步加碼。

◆選擇權分析

多空就選擇權籌碼觀察，賣權 / 買權未平倉比由 1.57 變動到 1.63，為偏多格局。在最大未平倉量序列部份，買權上移到 11,200 點，賣權維持在 10,700 點，外資選擇權淨空單部位 84,175 口。

