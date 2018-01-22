【統一證券】盤分析－電子權值領銜、指數續創新高



◆盤勢分析

亞洲貨幣走勢維持強勁，外資持續買超台股，台積電、鴻海等大型權值股領軍上攻，目前技術面、籌碼面均呈強勢，後市可望持續盤堅創高格局。對台股行情觀察，分析如下：

第一、國際股市部分。美國華爾街五大投資銀行：摩根士丹利、摩根大通、高盛、花旗及美銀已公布最新一季財報，在稅改方案加持下，彭博社統計五大投行的年度利潤預計將因此增加超過 100 億美元；因此各投行可望增加配息及股票回購政策，對於美股道瓊指數將為有力支撐。

第二、台積電持續領軍台股繳出強勢表現。在公司法說會後隔日買盤持續追價，股價再創 255.5 元新高，總市值突破 6.6 兆元；在今年高速運算、物聯網、車用電子三大平台需求暢旺下，研究部認為台積電成長動能轉強，評價更應貼近費半指數 PER，後勢仍續走強，預期將持續帶動台股創高表現。

第三、技術面觀察。上周五台股再創新高並突破 11100 點關卡，各期均線持續攀升走揚、KD 及 MACD 指標維持多方訊號，量能維持健康，技術面而言屬於強勢偏多格局，維持看多操作。

第四、上周五盤面觀察。MLCC 供需狀況預計持續吃緊至今年第四季，並可能再有漲價空間，也帶動被動元件族群的國巨、信昌電、大毅、鈺邦集體走強；宏碁旗下宏碁智通拿下緬甸仰光的公車電子支付系統標案，帶動股價大漲 7.7%；市場傳出台微體將引進私募基金，雖公司聲明無法評論，股價仍大漲 6.9%。

