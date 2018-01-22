壹傳媒(00282-HK)售《壹週刊》交易 賣方並未收妥款項

壹傳媒(00282-HK)就有關出售香港及台灣《壹週刊》事宜作進一步公布，1月3日公布已完成安全港(香港業務)交易，預期2月底或之前完成台灣業務的交易。壹傳媒當時表示，已將於《壹週刊》廣告所持有股份，連同有關廣告業務或利益之所有知識產權，轉讓予買方黃浩指定的公司。

壹傳媒今早公布，公司早前根據買方銀行發出的回電確認書之完成憑證宣佈安全港完成已於2018年1月3日發生。然而，買方知會賣方由於若干匯款事宜，款項未能電匯至賣方指定的銀行賬戶。賣方和買方自此一直在尋找完成匯款的方法。買方知會賣方其已透過另一財務機構重啟匯款，並使用一切合理的商業努力把匯款於切實可行的情況下盡快完成，但匯款仍然未能傳至賣方銀行賬戶。買方已通知賣方其正在重新啟動付款，以期盡快完成付款。

作為有關完成的後勤工作的一部分，賣方已將簽妥的完成文件存置於買方律師，而彼等承擔其託管義務，直至賣方於安全港完成時收妥款項。鑒於賣方並未收妥款項，因此賣方並未授權發放該等完成文件(包括有關轉讓安全港資產及相關知識產權擁有權的文件)。倘出現任何重大新發展，公司將作進一步公告。

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