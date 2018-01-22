長城動漫(000835-CN)獲控股股東增持5% 增持計劃實施完畢

長城動漫(000835-CN)1月22日早間公告，截至本公告日，控股股東長城集團通過深圳證券交易所系統累計增持公司股票已達到公司股份總數的5%，增持計劃實施完畢。

據公告，自2017年7月28日至2018年1月19日，長城集團已增持長城動漫無限售條件流通股16,338,022股，占長城動漫總股本的5%，增持均價8.7851元/股。截至2018年1月19日，長城集團本次增持計劃實施完畢。長城集團在本次權益變動完成後的12個月内暫無處置其在上市公司中所擁有的權益的計劃，但不排除繼續增持其在上市公司擁有權益的股份的可能。

此前，公司于2017年7月28日發布了《關于控股股東及其一緻行動人增持計劃的公告》，長城集團及其一緻行動人基于對公司未來發展和長期投資價值的信心，計劃自2017年7月28日起六個月内增持公司股份，增持比例不低于5%，不超過10%。

本次增持前，長城集團持有公司股份52,281,638股，占公司股份總數的16.00%，長城集團及其一緻行動人合計持有長城動漫股份65,581,638股，占公司股份總數的20.07%。本次增持後，長城集團持有公司股份68,619,660股，占公司股份總數的21.00%;長城集團及其一緻行動人合計持有公司股份81,919,660股，占公司股份總數的25.07%。

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