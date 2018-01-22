基金新進重倉股曝光 滞漲個股或存機會

據中國證券網1月22日消息，随着公募基金2017年四季報披露完畢，基金新進重倉股也一一浮出水面。據上證報22日報道，天相投顧統計數據顯示，四季度，基金重點加倉了醫藥、消費品和信息技術等行業個股。在基金新進前五十大重倉股中，醫藥行業公司有9家，消費品和信息技術行業各有8家。醫藥行業包括維生素龍頭股浙江醫藥、醫療器械概念股迪安診斷和艾德生物，以及葵花藥業和中恒集團等中藥股;消費品及服務行業包括曲江文旅、快樂購、愛施德、豪邁科技等;信息技術行業包括赢時勝、新國都、富滿電子等。

在基金四季度新進重倉股中，同時被4隻基金持有、基金持股占流通股比例超過3%、四季度漲幅不大并且2018年漲幅也不大的個股有葵花藥業(002737-CN)、佩蒂股份(300673-CN)、東易日盛(002713-CN)、新國都(300130-CN)、廣信股份(603599-CN)、中材國際(600970-CN)、帝王潔具(002798-CN)和璞泰來(603659-CN)等。

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