「緋聞」聯準會二號人物：經濟形勢不錯 葉倫時代政策料將延續

摘要：今年有 FOMC 投票權的舊金山聯儲主席 Williams 認為，未來兩年通膨會達到聯儲目標，稅改會推動美國經濟，下任聯準會主席會奉行葉倫的政策。此前媒體稱，白宮在考慮讓 Williams 任聯準會副主席。Williams 稱歡迎有這樣的機會。

剛剛傳出成為聯準會二把手人選消息，舊金山聯儲主席 John Williams 就在講話中預計，葉倫的貨幣政策會延續。

當地時間 1 月 19 日本周五，Williams 發表講話，稱美國經濟現在表現良好。他提到推升經濟的多個因素，包括川普政府稅改、全球經濟增長好轉、金融環境。

Williams 說，聯準會需要讓超寬鬆的貨幣政策回歸正常，低通膨是好事，未來兩年通膨會回升到 2% 這一聯儲目標。聯儲的行動既沒有超前也沒有滯後於殖利率曲線，正適合讓經濟保持可持續增長。

Williams 預計，鮑威爾接替葉倫出任聯準會主席會有連續性，會奉行葉倫的政策。

Williams 今年擁有聯準會貨幣政策委員會 FOMC 的投票權。更值得一提的是，這是在傳出成為聯準會副主席人選消息後 Williams 首次明確提到未來的聯儲政策。

本周四《華爾街日報》消息稱，白宮正考慮讓 Williams 任聯準會副主席。華爾街見聞此後提到，Williams 的職業生涯幾乎都在聯準會度過，他的履歷非常符合川普政府想尋找「廣受尊敬的貨幣經濟專家」這一定位。

而後 Williams 在發給英國金融時報的聲明中表示：「如能對我們的工作有幫助，我當然歡迎為最高層做貢獻的機會。」

重申預期：通膨會達標 今年升息共三次

華爾街見聞曾提到，Williams 被視為葉倫的親密戰友，葉倫任舊金山聯儲主席期間是 Williams 的直接上級，他接替了葉倫任舊金山聯儲主席至今。

從本周五的講話看，Williams 延續了和葉倫一致的立場，看好經濟前景，不擔心通膨疲軟，力主漸進式升息。

本周五 Williams 重申，今年聯準會將升息三次，美國經濟前景的風險平衡，經濟可能比預料的更加出色。

雖然未看到初步的通膨壓力，但 Williams 說低通膨是好事，未來兩年通膨會回升到 2% 這一聯準會的目標水平。他並不擔心美債殖利率曲線的走勢，說如果美國經濟表現得不一樣，可能會改變自己對利率的看法。

上月聯準會會議決定去年第三次升息，並在公布的最新經濟預期中上調了今明兩年經濟增長預期，同時公布的反映聯儲官員利率預測點陣圖顯示，多數聯儲高官預計，今年仍將和去年一樣升息三次。

會後葉倫在新聞發布會上說，此次升息體現出，漸進式緊縮得到保證，大部分聯準會官員在預期經濟時都考慮到了財政刺激的前景。葉倫仍認為，通膨疲軟是暫時性因素導致。

Williams 本周五預計，今年美國 GDP 增長 2.25-2.5%，今年底失業率降至 3.7%。他的 GDP 增速預期符合聯準會公布的最新經濟預期，失業率預期比最新預測水平還低。

如聯準會上月公布的以下圖表所示，聯儲高官總體預計，今年美國實際 GDP 增長 2.5%，失業率為 3.9%。

或聯手鮑威爾重塑聯準會通膨目標體系

本月 8 日，葉倫的前任、帶領聯準會祭出 QE 的前聯儲主席柏南奇預計，下月葉倫卸任後，鮑威爾領導的聯準會將在未來一年乃至 18 個月中「嚴肅討論」未來的通膨目標政策框架，並將專設下屬委員會進行針對研究。

近幾個月，柏南奇等一些官員和經濟學家表示，聯準會應重新調整通膨目標政策框架，以免一旦再有經濟衰退，聯儲幾無政策迴旋空間。

本周四，聯準會三號人物、紐約聯儲主席杜德利也提出，聯準會應重新衡量 2% 的通膨目標，應考慮採取 1.5% 至 2.5% 的通膨區間目標，目前經濟過熱而不是經濟衰退才是更大的擔憂。

Williams 同樣是積極探討通膨目標的一員。



華爾街見聞本月指出，柏南奇是在與 Williams 召開座談會時發表上述言論的。Williams 在同一場座談會上力推採用給定時間內的價格水平增長代替通膨率，作為新體系的政策目標，比如每年價格水平增長 2%。

Williams 一直是這一新工具的堅定支持者。費城聯儲主席 Harker 最近也在一場講話中提到，應研究物價水平目標制。

不過，華爾街見聞也曾提到，目前，還沒有主要經濟體的央行採納物價水平目標制。

克利夫蘭聯儲主席梅斯特最近提到了聯準會可以進行通膨目標的調整，但沒有指明具體的替代方案。她說，現在可能是研究通膨目標框架的合適時機，因為經濟在增長，勞動市場強勁，通膨預計能回到聯儲的目標範圍。

『新聞來源／華爾街見聞』