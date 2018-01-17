對吃的興趣大過運動 白宮醫生：川普應減肥

美國總統川普日前接受上任後首次健檢，白宮醫生 Ronny Jackson 表示，川普的健康狀況極為良好 (excellent health)，也沒有認知障礙，但應該要減肥。

Jackson 於週二 (16 日) 對媒體說明川普的健檢結果；他強調，以川普的健康狀況來看，「他擔任總統一職，沒有任何問題。」

近期，《烈焰與怒火：川普白宮內幕》一書熱銷，也讓外界對川普的精神狀態多所質疑；對此，Jackson 說，「沒有任何跡象顯示，總統的認知、思考能力有問題。」

71 歲的川普，是美國有史以來，年紀最大的總統。Jackson 指出，關於認知能力的檢查，是川普本人要求的，這也是醫療團隊首次將認知能力評估，加入美國總統健檢項目中。

Jackson 強調，在和川普的互動過程中，「他 (川普) 非常敏銳，說話也很清楚」；此外，川普的抗壓測試結果，也很不錯。

川普身高 6 呎 3 吋 (約 188 公分)，體重 239 磅 (約 108 公斤)，接近「肥胖」程度。Jackson 分析，若能減肥 10 至 15 磅 (約 4.5 至 6.8 公斤)，對川普的健康，會有所幫助。

Jackson 表示，川普也認為，若能瘦個幾磅，他會更健康。

Jackson 直言，相較於運動，川普對吃更有興趣；如果能減少脂肪與碳水化合物的攝取，並搭配運動，就可能減肥成功。

眾所周知，川普熱愛速食，常吃麥當勞的大麥克漢堡 (Big Mac)，唯一的運動是打小白球，且總是搭乘高爾夫球車，在球場上移動。

媒體詢問，川普飲食、生活習慣不佳，為何能維持健康？Jackson 回答，「總統的基因，好到令人難以置信。」

Jackson 也說，雖然川普不愛運動，但他遠離菸酒，且精力、耐力過人。

用藥方面，Jackson 稱，川普有在服用控制膽固醇，以及改善掉髮狀況的藥物。