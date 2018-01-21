終獲FCC認證 蘋果重磅新產品HomePod近期可望上市

摘要：據美國聯邦通信委員會（FCC）文件，蘋果的智能家庭音響設備 HomePod 近期已經得到認證。這意味著錯過了去年底假日購物季的 HomePod 可能會在近期上市。

錯過了聖誕季的 HomePod，能否趕上「春節季」？

據美國聯邦通信委員會（FCC）文件，蘋果的智能家庭音響設備 HomePod 近期已經得到認證。這意味著錯過了去年底假日購物季的 HomePod 可能會在近期上市。

此前蘋果公司曾於 2017 年 6 月的全球開發者大會（WWDC）上披露了 HomePod，當時稱會在當年的 12 月份上市，但在隨後的 11 月份，蘋果稱 HomePod 會推遲至 2018 年前期再在美國、英國和澳洲上市。



（圖為蘋果全球開發者大會上介紹 HomePod，來自視覺中國）

蘋果對 HomePod 的定價為 349 美元，售價幾乎是亞馬遜 Echo 的兩倍，Echo 價格只有 179.99 美元，而 Google Home 定價更低，僅有 129 美元。據專業人士分析，定價的差異除了蘋果公司向來秉承的高價策略之外，還源於 HomePod 這款智能音箱的音質的確更出色：蘋果 HomePod 配備了 7 個喇叭和一個低音音箱，並且每個喇叭都配備了專門的定製放大器。

據悉，蘋果公司早在 2014 年就在開發 HomePod，當亞馬遜在當年 11 月份發布智能家庭音響 Echo 時，令蘋果 HomePod 研發團隊猝不及防。如果 HomePod 於近期上市，蘋果也將是繼亞馬遜、Google、微軟之後第四家推出智能音箱產品的廠商。

目前，亞馬遜和谷歌的智能音箱已經從基本的音箱進化到可以控制智能家居設備等等，谷歌 Home Max 音箱和亞馬遜 Echo Spot 音箱都已於去年底上市銷售。

此前蘋果公司股價在本周四創下歷史新高，隨後稍有回落：

『新聞來源／華爾街見聞』