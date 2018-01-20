眾誠能源(02337-HK)收購經營及管理石油及燃氣運輸服務業務

眾誠能源(02337-HK)公布，公司間接全資附屬公司長春中油與長春伊通河訂立買賣協議，據此，長春中油向長春伊通河收購捷利物流的全部股權，代價為人民幣1525萬元。代價將以集團內部資源撥付。

自2005年起，捷利物流主要在中國吉林省從事經營及管理石油及燃氣運輸服務。捷利物流通過維護及管理其近100輛危險品運輸車的車隊，包括供石油運輸的14輛車頭、20輛掛車及20輛頭掛一體車；以及供燃氣運輸的6輛車頭及33輛掛車，向集團及伊通河集團提供重要、穩定及安全的危險品運輸服務。除自有車輛外，捷利物流亦為長春伊通河管理及經營供石油運輸的12輛車頭、5輛掛車及15輛頭掛一體車及從伊通河集團租賃供燃氣運輸的合共32輛車頭及27輛掛車供其經營所需，以透過集中化管理實現協同效益最大化。憑藉捷利物流在管理危險品運輸車方面的專業及經驗，加上安全運營的往績記錄，捷利物流的業務規模已隨著集團及伊通河集團的業務發展而逐步擴大。

董事會進一步宣佈，捷利物流與長春伊通河訂立合作協議，合作協議為期不超過3年。捷利物流與長春伊通河訂立石油運輸服務協議，協議為期不超過3年。捷利物流與長春伊通河訂立管理協議，協議為期不超過3年。

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