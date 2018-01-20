遭批萬大線圖利外商捷運局：標案無差別待遇

台灣車輛公司董事長蔡煌瑯 19 日表示，北捷萬大線已有 3 次招標，但 3 次皆排除國內廠商的投標資格，且無視他多次陳情讓台車公司參標，批評北市府、台北市長柯文哲根本就是媚外、圖利國外廠商。對此，北市捷運工程局回應，標案對於國內外的個別廠商並沒有差別待遇。

蔡煌瑯在臉書上指控北市捷運局，萬大線招標案，歷經二次流標，在第三次招標，仍然排除國內車廠的投標資格，幾百億的捷運軌道建設，竟是給國外廠商拼經濟，「國內軌道產業連一顆螺絲的錢都賺不到！」痛批捷運局官僚、媚洋的心態實在是可恨、可議。



▲台灣車輛公司董事長蔡煌瑯 19 日表示，北捷萬大線 3 次招標皆排除國內廠商的投標資格，根本是圖利國外廠商。（圖／翻攝自蔡煌瑯臉書。）

針對蔡煌瑯的指控，北市捷運工程局公開聲明指出，萬大線屬於中運量全自動無人駕駛系統，機電工程標內容包括電聯車、行車監控、供電、通訊等，系統整合能力攸關未來運營安全性、可靠度，十分重要，因此考量採購效益與風險因素擬定適當的廠商資格門檻，同時遵照政府採購法相關規定辦理招標，基於公共利益與公平合理，對國內、外個別廠商不會、也不能有差別待遇。

至於為何三次招標都無國內廠商參標，捷運局解釋，國內車輛廠商尚未具備完整設計、製造及組裝捷運電聯車工程實績，而中央的工業合作措施於 2011 年終止，萬大線機電工程標案無法規範得標廠商把一定比例列車的製造及組裝交由國內廠商施作，因此才會排除國內廠商的參標資格，但是仍有機會以分包商參與該標案，包含完整製造、組裝及測試。

捷運局也強調支持國內軌道產業本土化發展，但萬大線機電標案現已公告招標中，規格條件與去年公告目前招標中的桃園捷運綠線相似，雙市做法並未有不合理之處；而國車國造屬國家整體推動中的政策，中央正擬訂軌道系統採購作業指引及配套措施，待中央頒布後，未來路線採購案都將配合辦理。

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