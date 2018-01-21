〈年節採買攻略〉年節商品百百款 網購平台告訴你消費者都在搶些什麼

農曆春節即將來臨，年貨商機越來越熱，富邦媒 (8454-TW) 旗下 momo 購物網今年年貨檔期首次推出結合線上購物與線下體驗感的 O2O 服務，預料今年銷售年增幅至少 30%；momo 強打數十家知名人氣品牌，奇摩購物中心以搜尋關鍵字統計出長輩們最愛收到的禮品，而東森 (2614-TW) 旗下東森購物網則是看好生鮮需求強打高級食材尤其日本和牛。

momo 購物網指出，今年不僅有數千款年貨進行線上促銷，更首度於台北「華山 1914 文創園區」舉辦盛大的實體年貨大街展售，展示超過 200 項年貨商品供民眾免費試吃試飲，擴大 momo 平台與消費者實際的接觸。

momo 指出，每年名店伴手禮商品最是熱銷，包括數十家人氣知名品牌包含老協珍、美福、快車肉乾、正官庄、農純鄉、香港阿一鮑魚、馬玉山、艾波索、白蘭氏等，類別以乾貨、水果、過年零嘴保健禮盒等商品為主。

東森購物表示，生鮮商品市場商機潛力大，2014 年起與「漁季」品牌合作冷凍水產商品，近 3 年來已逐步做出市場規模，自 2014 年到 2017 年已達到年營收超過 1.6 億元的好成績，因此，今年將延伸產品線自日本引進頂級和牛，搶攻高端市場。

東森購物說明，日本商品在台灣消費市場一直保持絕對的吸引力，去年 10 月獨家引進百年歷史高價限量「日本湯淺金萬醬油」僅 80 分鐘就完售共 5000 瓶醬油，顯然無論景氣好壞消費者對於優質商品花錢不手軟。

看準農曆年前消費者對食材的需求量大，是冷凍生鮮商品的主要銷售旺季，因此，東森購物發現，去年 9 月台灣重新開放日本和牛進口後，儘管價格是美牛 Prime 的 10 倍，但許多老饕依然趨之若鶩，開賣前已接到超過 10% A 級會員的電話詢問，預料日本和牛將是今年當紅的過年頂級伴手禮和加菜首選。

奇摩購物中心則是從 1 月的搜尋關鍵字中統計發現，不同年齡層消費者喜好的商品有明顯差異，且送禮前有 70% 消費者會先在網路上搜尋知名品牌、20% 消費者會搜尋品類。

奇摩購物中心建議，若要增宋長輩禮品，可觀察到 40-50 歲者在購買商品以「省力、開運、行動 K 歌」為主， 23% 喜歡掃地機器人；另外有 16% 消費者喜歡行動卡拉 OK，銷量較去年同期成長 50%；10% 消費者在新春期間喜歡開運商品，銷量已較過去成長 30%。

50 歲以上族群偏好「健康、追劇、愛面子」，其中有 25% 的消費者喜歡保健類商品，特別是護眼類，銷量成長 30%；而有 10% 銀髮族喜歡知名度高、品質佳的年節禮盒商品，送禮自用都有面子，以烏魚子為大宗。

奇摩購物中心統計，首波年節年貨節最受歡迎的 3 大類熱銷品分別是家電、美食和居家，包括北方電暖器銷量較上周成長 50%、桂格養氣人參銷量更是較平日成長 5 倍，掃地機器人的搜尋度在家電類排行第一，銷量月增 30%。