【港股解碼】上海醫藥配股淨籌超30億，將重金打造業務新格局？

今晨，主要從事藥品生産及銷售業務的A+H股上市公司上海醫藥（02607-HK）（601607-CN）公告宣布，公司于1月18日與配售代理訂立配售協議，以每股20.43元（單位港元，下同）透過配售代理向不少于6名且不多于10名承配人配售約1.53億股新H股，占擴大後已發行H股及全部已發行股本約16.67%及5.39%，配售價較18日公司H股股份收市價21.9元折讓約6.71%。

根據公司公告，假設此次配售股份全數配售，所得款項總額約爲31.29億元，扣減所有相關成本及費用後，配售所得款項淨額約爲31.16億元。公司擬將配售所得款項淨額用于公司工業制造和分銷業務拓展及補充運營資金：

（截自上海藥業公告原文）

分銷業務已添一員猛將：收購康德樂中國業務

而說到拓展集團工業制造及分銷業務，便不得不提起上海醫藥自去年起的一樁收購案。2017年7月，消息傳出上海醫藥參與競購美國醫藥分銷商康德樂醫藥（Cardinal Health）之中國業務，並最終在包括華潤醫藥（03320-HK）及國藥控股（01099-HK）等在內的一衆競爭對手中成功突圍，將康德樂這個美國醫藥行業流通巨頭的中國業務收入囊中。

去年11月15日，上海醫藥公告宣布以5.57億美元的最終收購價向康德樂開曼收購康德樂馬來西亞全部股權，而康德樂馬來西亞的核心資産就是其直接或間接持有的于香港及中國內地設立的全部中國業務實體：康德樂中國。

而據悉，康德樂中國業務分爲五大板塊，分別爲藥品分銷、醫療器械分銷、醫院直銷、特質藥以及特質藥房與商業技術板塊。其擁有14個直銷公司，17個分銷運營中心，其分銷商網絡覆蓋322座城市，服務近11,000家醫藥機構等下遊客戶，同時擁有30家DTP藥房；全國倉儲總面積約14.6萬平方米，並擁有約7,000平方米的冷藏存儲容量。

就其于中國醫藥流通領域的規模而言，康德樂中國分銷業務體量規模位居全國第八，可以說，拿下康德樂中國業務對于上海醫藥而言，無疑是爲其分銷業務領域又招攬了一員不可多得的猛將。按上海醫藥自己的話來說，此次收購不僅強化了公司在上海、北京、浙江等核心市場的網絡深度，覆蓋更多終端醫療客戶，提高市場滲透率，進一步鞏固重點區域市場優勢；同時拓展了天津、重慶、貴州等空白區域，使公司分銷網絡擴展到24個省份，加速了到2020年覆蓋全國28個省份的發展步伐。

下一步將擴張工業制造業務？

那麽上海醫藥下一步會否就工業制造業務再行收購？鑒于這一次配股籌集的逾30億元大額資金以及前述在分銷業務領域的大手筆收購，公司未來在工業制造領域的投入和安排的確令人期待。

目前，上海醫藥主營業務分爲三大分部，即醫藥工業制造、醫藥分銷及醫藥零售。從往期公司各分部業績表現來看，分銷業務營收占比曆來最大，但毛利率最低；工業分部營收占比次之，但毛利率最高；而零售分部營收占比最小，惟毛利率居中。以最近的2017年中期財報資料爲例，公司三大業務分部營收情況如下圖：

（截自上海醫藥2017年中期財報）

筆者簡單計算2017年中期上海醫藥三大業務營收占比（計及原抵消部分）分別爲：工業分部10.87%、分銷分部84.77%及零售分部3.93%。從上述各業務經營業績表現可見，當前營收占比最大的分銷業務毛利率及毛利率增速均最低；零售業務增長幅度居中，但營收占比相較之下太小；而毛利率在三大業務中最高的工業分部，其營收及毛利率的增長速度都好于另外兩個分部。

可見，上海醫藥的工業分部在未來仍有相當大的發展空間，其值得挖掘的潛力不可小觑。因此，從公司長遠發展的角度而言，未來擴張工業制造業務幾乎是一個必然事件。加之今次又通過配股籌措了資金，相信很快上海醫藥就會有新動作了，或者收購並購，或者是在原來基礎上注入更多營運資金。其實以公司2017年6月底賬上現金129億元人民幣的規模，較2014年的112億、2015年的113億及2016年末的109.8億元（人民幣）來說已處在曆年高位，本身錢還是有的。

值得一提的是，僅在2017年除卻落實收購康德樂中國之外，上海醫藥還涉及另兩項收購事件引起市場關注，即參與競購美國主要從事專科藥物(包括心血管、神經科、兒科、住院科處方藥)和仿制藥研發與制造的綜合藥企Arbor制藥廠部分股權一事，以及擬要約收購德國制藥公司Stada的相關交易，不過截止目前這兩項交易似仍未最終塵埃落定。

業績穩步增長，營收已晉身千億人民幣行列，未來可期？

說起來，自2011年5月登陸港股上市後，上海醫藥的整體經營業績就保持著穩步的增長，尤其在2015年公司營業額突破千億元人民幣大關，2016年又再度刷新記錄至突破1200億元人民幣，淨利潤方面也水高船漲節節攀升：

由上表可知，上海醫藥通過數年來的A+H模式之發展，截至當前每年營業額及淨利潤均保持著雙位數的增長，惟毛利率連續幾年輕微下跌，不過去年中期毛利率就微升了0.5個百分點，基本維持平衡。

念及公司在分銷業務方面兼並康德樂中國的業務之後必將迎來新一輪的增長擴張，以及日後在制造工業上的發力，相信上海醫藥未來整個經營效益的再上一個台階還是可以期待的。不過今日上海醫藥的股價表現就稍微與願相違了，自早盤低開後，公司股價全日維持溫和跌勢，截至收盤報20.8港元，全日累跌5.02%。究竟上海醫藥以重金打造業務新格局的大計將如何施展，結果又是否能遂心如意，我們拭目以待。

■作者：彭小留

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