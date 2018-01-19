搶智慧家庭市場 雙雄爭霸IT、傳統大廠也對決

今年 CES 2018 智慧家庭 (smart home) 相關產品展出最新亮點，有調研機構觀察，亞馬遜 (Amazon) 雖於智慧音響市場領先群雄，但在展場表現上，Google 卻更為亮眼，而蘋果(Apple) HomeKit 平台則顯得黯淡。家電大廠包括三星(Samsung)、樂金(LG)、海爾也發表眾多智慧家庭商品捍衛家庭主場。

DIGITIMES Research 分析師陳婉菁指出，今年 CES 2018 展場上，有大量支援亞馬遜 Alexa 或 Google Assistant 的第三方廠商合作展示，許多業者選擇兩者均支援，亞馬遜獨強但優勢並不多，反觀 Google 與 Nest 分進合擊，Google Assistant 聯盟大軍來勢洶洶。

陳婉菁表示，如今蘋果 HomeKit 生態系比起亞馬遜、Google 兩大競爭對手，可說明顯落後，在智慧音響方面，僅蘋果本身 HomePod 一家支援 HomeKit。不過，第三方廠商在其他領域仍推出不少支援 HomeKit 的各項智慧家庭產品。

至於南韓大廠三星與樂金則不約而同展示大螢幕智慧冰箱，但不同的是，三星仍力推自家語音助理 Bixby，而樂金除採用其 DeepThinQ 人工智慧，更大方擁抱亞馬遜 Alexa 和 Google Assistant。

陳婉菁表示，另一方面，陸商海爾、美國有線電視業者 Comcast 等也積極跨足智慧家庭，CES 2018 或可預示整個 2018 年智慧家庭市場競爭態勢，在雙雄龍爭虎鬥之外，也同時將是 IT 大廠與傳統大廠的對決時刻。

『新聞來源／NOWnews http://www.nownews.com/』