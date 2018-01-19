中興通訊(00763-HK)將發力回歸中國手機市場

中興(00763-HK)(000063-CN)終端CEO程立新日前表示，通過“聚焦創新”戰略和新型折疊智能手機的推出，中興將在中國手機B2C領域持續發力，提升中興在中國消費者心中的品牌價值和市場認可度。

程立新是在中興天機AxonM上市發布會上做上述表示的。“目前，中興的智能終端産品90%銷量在海外，10%在國内。在國内消費者銷售渠道上，中興還沒有發力。”程立新說，雖然在本土市場上銷量不高，但中興仍取得了全球手機銷量排名第七的成績。下一步，中興將緊密圍繞“聚焦”消費者新需求，堅持自主“創新”的“聚焦創新”戰略，發力進軍國内手機B2C市場。

據了解，自1998年以來，中興通訊一直在積極開拓美國通訊市場。如今，中興已在美國設有14個辦事處、4個研發中心等機構，中興智能終端産品在美國市場銷量排名第四。同時，以中興為代表的中國手機在美國消費者群體中樹立了良好的中國品牌形象。

中國信息通信研究院近期發布的《2017年12月國内手機市場運行分析報告》顯示，去年全年我國手機市場國産品牌手機出貨量達4.36億部，同比下降12.4%;上市新機型985款，同比下降28.7%。通信專家認為，當前國内手機領軍品牌市場份額持續走高，而小品牌面臨重新洗牌格局，國人對手機品牌、品質和服務的要求越來越高。

業内分析人士表示，中興通過在美國市場營銷、産品創新等方面積累的經驗和品牌的推廣，將有助加速其在全球市場的布局。中興手機發力本土市場，有望觸發“鲶魚效應”，為産業鏈上下遊和銷售渠道帶來積極影響，加劇中國手機市場競争。同時，更加充分的市場競争無疑將為消費者帶來更多選擇和新品體驗。

來源：新華網

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