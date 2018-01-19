波音傳願讓巴西政府保有Embraer黃金股權

路透社報導指出，四位知情人士透露，巴西軍方反對波音 (BA US) 提出的與巴西航空工業公司 (Embraer) 結盟的提案，波音現正努力克服此一問題，提出了保留政府對公司策略的否決權、以確保國防計畫安全無虞的替代方案。 不願具名的消息人士表示，上周巴西官方表態反對把 Embraer 轉為類似波音子公司的想法，波音不得不重新規劃。



其中一位具官員身分的消息人士表示，波音是來收購 Embraer，打算取得公司控制權，不是巴西開放的合夥關係或者合資企業。此案已遭駁回。現交由波音決定是否要拿出新提案。



波音擬結盟全球第三大飛機製造商 Embraer 的計畫，將可使波音在 70 人座至 130 人座的飛機市場佔據領導地位。



自從 Embraer 和波音談判的消息在上月傳開後，Embraer 在紐約上市股價已漲了 22%，Embraer 有 51% 股權在紐約掛牌，市值達到 46 億美元。



了解協商情況的消息人士表示，波音的結盟提議對 Embraer 的估值為 50 億 - 60 億美元。



在路透報導出爐後，Embraer 在紐約上市的股價一度逆轉日內跌勢取得 0.5% 的漲幅，終場收低 0.8%。



波音的計畫在巴西引起擔憂，認為美國政府將在巴西的防衛計畫上擁有最終話語權，並且可使用在巴西研發的技術，包括衛星與空中交通管制系統。



巴西政府擁有 Embraer 的「黃金股」，令其在涉及軍事計畫的戰略決策、以及改變其控股權的過程中擁有絕對否決權。



消息人士透露，波音願意保留巴西政府在 Embraer 中的黃金股，但這可能還不足以贏得政府支持。



Embraer 與波音未就此事置評。同時，協調波音與巴西政府協商的巴西國防部代表未立即回覆置評請求。



『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』