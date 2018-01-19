【港股收評】內房發力領港股再破頂 希瑪(03309-HK)大玩過山車

港股連升3日，即連續三日創下歷來新高，重申一句，縱使投資者日復日亦是看到創新高這個字，但相信投資者不會感到沉悶。當然在最近三個交易日，大市走勢變得波動及難以預測，是否希望「震走」個別定力不足夠的投資者，相信投資者自有答案。再次重申，目前投資者無須要因為市況波動而自亂陣腳，更可以預期在未來一段時間，大市會更加波動，直至出現一個明顯調整為止。

恆生指數收市報32179點，升51點；國企指數收市報13180點，升85點，成交額縮減至1625.84億元。

今日大市得以高收，功臣是股王騰訊控股(00700-HK)？不是。是近期強勢的內銀股？不是。而是早前兩日出現調整的內房股，其中華潤置地(01109-HK)及中國海外發展(00688-HK)分別升7.4%及5.7%，為今日恆指升幅榜的首兩名。以潤地及中海外升幅驚人？看來閣下今日全日並無跟足內房股走勢，新城發展(01030-HK)勁升近17%，合景泰富(01813-HK)升幅亦達到8.8%。這一場內房股大派對讓人傻了眼。至於內房股在下周可否保持強勢？則要視乎內地地產行業的最新發展。

手機設備股今日亦有較理想表現，其中舜宇光學(02382-HK)升4.2%。今日舜宇等手機設備股反彈，是否反映出相關股份最壞情況已過，投資者可以重新吸納？距離內地春運開始時間尚不多於三星期，投資者請自行思考一下。

中國移動(00941-HK)今早公布去年12月上客量等營運數據後，今日股價反覆向下，最終低收。昨日中移動突然勁升近3%，可是今日卻在數據公布後回落，實在不知道如何形容。

不過今日予投資者最大驚喜的股份就肯定是希瑪眼科(03309-HK)，今日股價上下波幅之大，足以讓今日才入市的投資者全軍覆沒。對希瑪後市有何看法？不懂評論，請小心為上。

2018年1月19日下午4時50分

文﹕張偉倫

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