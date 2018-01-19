美元還要走弱多久 今年投資人最關心5大議題

時序進入 2018 年，根據摩根投信調查，投資人進行投資決策時，最關心 5 大議題，包括新興市場復甦速度 (16.4%)、美元和新興貨幣走勢 (14.1%)、國際資金流向 (13.1%)、央行升息步調 (12.1%) 以及原物料走勢 (10.9%)。

摩根多重收益基金產品經理陳若梅表示，新興國家經濟表現自去 (2017) 年起大幅改頭換面，指數向上突破趨勢，今年牛市氣場依舊強大，不少機構法人預期未來全球景氣成長將由新興市場所帶動，也因此，「新興市場經濟復甦進度」獲得最多數投資人關注。

此外，去年美元走弱給予新興國家資產表現機會，今年美元是否維持弱勢同樣受矚目；至於國際資金流動方向以及美歐日貨幣政策方向，同樣牽動投資人敏感神經。

展望 2018 年投資布局，施羅德投信多元資產投資團隊投資長莊志祥建議，投資人可透過股、債多元布局，將眼光放到金融、原物料以及能源等價值股；債券部分，新興市場當地貨幣債券實質利率仍具吸引力，再加上穩定的匯率表現，可因應升息環境對債券帶來的衝擊。

陳若梅同樣建議投資採多重資產策略，股市部分，投資人除了參與美股表現，也可關注歐洲及日本等美國以外成熟股市補漲機會，並擇優參與新興市場回升契機。