興櫃耕耘14年 寶齡富錦23日上市 今年營運具三大動能

生技廠寶齡富錦 (1760-TW) 在 2004 年登錄興櫃，預計以每股 52 元於 1 月 23 日掛牌上市，展望今年營運表現，總經理江宗明表示，包括新藥、醫美及檢驗試劑等三大領域都將有所表現。

其中在新藥部分，寶齡富錦新藥拿百磷去年在美銷售量呈現倍增，去年底更獲 FDA 核准腎性缺鐵性貧血擴充適應症，也著手在日本、台灣申請適應症擴充，韓國則交給協和發酵麒麟獨家代理。拿百磷因為獲納入美國 Federal Medicare Part-D 醫療保險，市場保險給付涵蓋率高達 95%，因此推升該藥 2017 年業績成長一倍。

寶齡富錦新藥拿百磷之前主要可收取銷售權利金以及原料藥技術費，但是因為合約到期，原料藥技術費將無法再收取，江宗明表示，隨著拿百磷的銷售額成長，權利金將隨之走高，將可抵銷原料藥部分的影響，此外，公司已在開發新一代的原料藥，成本更低，生產效率更佳，並評估在台灣購廠，預計 2019 年投產。

醫美部分，寶齡富錦也推出創新醫美技術「BiD 智慧深層美」，江宗明表示，深層美的技術可以真正穿透肉眼可見的肌膚表層，將鎖定除皺以及淡斑美白市場，將走醫美診所通路。

另外檢驗試劑部分，包括 A+B 型流感試劑、A 型鏈球菌試劑、呼吸道融合細胞病毒等試劑已完成開發，今年起將陸續送件申請許可，將主攻美國及歐洲等市場。