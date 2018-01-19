新廠效益漸顯 宜特Q4純益季增6成 EPS 0.82元 去年3.03元

電子驗證與測試廠宜特 (3289-TW) 今(19)日公告第 4 季自結損益，第 4 季受惠新竹兩座新廠陸續啟用，稅後純益達 0.52 億元，季增 59.85%，年增 152.69%，每股純益為 0.82 元；去年全年稅後純益為 1.89 億元，年減 18%，每股純益為 3.03 元。

宜特第 4 季營收為 8 億元，季增 14.11%，年增 37.15%，創單季新高，受惠新竹兩廠陸續開始貢獻營收，營運動能升溫，第 4 季毛利率為 28.55%，季減 1.88 個百分點，稅後純益為 0.52 億元，季增 59.85%，年增 152.69%，每股純益為 0.82 元。

宜特去年全年營收為 28.23 億元，年增 20%，毛利率 29%，年減 0.87 個百分點，營益率 4.8%，年減 1.88 個百分點，稅後純益為 1.89 億元，每股稅後純益為 3.03 元。

宜特指出，第 4 季營收、獲利皆較第 3 季攀高，來自各項佈局結果帶動；材料分析上 (MA) 隨著半導體龍頭大廠在先進製程開發的腳步從 14 奈米、10 奈米、7 奈米製程一路演進，多家半導體大廠更視 5 奈米製程為下一階段各半導體廠競逐場，紛紛朝製程進行研發藍圖，帶動宜特材料分析營收獲利成長。

再者，宜特可靠度驗證 (RA) 與故障分析 (FA) 也因新竹新廠擴廠，有更多國際大廠下單進行驗證測試；此外，宜特佈局 3 年的訊號測試 (SI)，在有線訊號(HDMI、DP、USB) 與無線訊號 (MIMO) 及物聯網客製化測試需求持續湧進，多項因素帶動下，宜特第 4 季營收明顯成長。

業外轉投資部分，關聯企業德凱宜特，也受惠汽車電子檢測驗證需求，2015 年成立以來獲利年年攀升，並在 2017 來到成立以來新高。

宜特第 4 季毛利率較第 3 季微幅下滑，成本費用也較第 3 季墊高，是因 10 月與 11 月營收明顯成長，但仍未追上擴產所墊高設備折舊成本與費用，因而受到影響。不過到了 12 月，擴產效益已開始浮現發酵，隨著國際大廠檢測分析需求增加，營收成長已超越擴產所墊高的成本與費用，毛利率與淨利隨之在十二月展現擴產水準，並實質挹注獲利。

展望 2018 年，宜特表示，在新廠產能開出，國際大廠大單持續湧進，擴產效益發酵帶動，預期在扣除今年第 1 季春節工作天數減少因素後，第 2 季以後將有單月望挑戰 2017 年 12 月新高水準，營收可望呈現階梯式成長。